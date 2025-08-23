Presidente Abinader inaugura tres nuevos centros educativos

El presidente Luis Abinader junto a estudiantes en una de ls escuelas.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader inauguró este sábado tres nuevos centros educativos en Los Alcarrizos y otras localidades del Gran Santo Domingo.

Se trata de la Escuela Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría, en Los Alcarrizos, con 25 aulas; la primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, en la avenida Monumental, con 24 aulas y la primera etapa de la Escuela Básica Fermina Peguero Payano, en La Guáyiga, con 25.

En el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aprovechó para motivar a toda la comunidad educativa de cara al inicio del año escolar 2025-2026, que comenzará este lunes 25 de agosto, exhortando a estudiantes, familias y docentes a incorporarse desde el primer día a clases.

“Estas aulas se colmarán de vida y contenido este lunes, cuando reciban a nuestros estudiantes. Por eso quiero hacer un llamado para que, con disciplina y desde el primer día, convirtamos también estos espacios en lugares de sueños y de entusiasmo”, dijo.

También, la directora del centro, Sor Miguelina Pérez, agradeció al presidente Abinader por la obra educativa, por estar pendiente del desarrollo de la comunidad de Los Alcarrizos y por el firme compromiso que, a su juicio, mantiene con la educación del país.

En representación de los estudiantes, Larimar Sandoval de la Cruz, de cuarto grado de primaria, agradeció al presidente Abinader, al Ministró de Educación y a todos los involucrados por hacer realidad el sueño de contar con una escuela segura, bonita y llena de esperanza, tras 10 años de espera.

«Gracias por creer en nosotros los niños y niñas de este país, gracias por pensar en nuestro futuro por darnos una escuela bonita segura y llena esperanza», expresó.

Entre las facilidades de los planteles figuran áreas administrativas, biblioteca, enfermería, laboratorios, oficinas de orientación, salón de profesores, aulas especiales, cocina, comedor y cancha deportiva.

of-am-sp