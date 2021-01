Presidente Abinader: gracias

EL AUTOR es economista y comunicador. Reside en Santo Domingo.

La pasada semana mi artículo en este diario fue una carta abierta al presidente Luis Abinader, donde le solicitaba emitir el decreto que dispusiera el traslado de los restos del patriota dominicano Gregorio Urbano Gilbert al Panteón de la Patria, para de esa manera completar el ciclo de reconocimientos que se había iniciado con la promulgación de la Ley 162-19, que lo declara Héroe Nacional, designa el 10 de enero de cada año como “Día de Gilbert” y le coloca su nombre al Puerto de San Pedro de Macorís.

Y el presidente Abinader fue receptivo, demostrando que es un presidente que sabe escuchar los planteamientos justos y correctos. El pasado jueves emitió el decreto 8-21, cuyo articulo primero establece: “Se dispone el traslado al Panteón de la Patria de los restos mortales de Gregorio Urbano Gilbert, insigne luchador de la soberanía y la dignidad del territorio dominicano en 1916 y 1965 ante la intervención militar norteamericana, quien también formó parte importante del movimiento nacionalista denominado “Los Gavilleros”.

Gracias, presidente Luis Abinader por escuchar este clamor y con esa hermosa acción, asumir el saldo de una deuda moral e histórica que tenían el pueblo y el gobierno dominicanos con la trayectoria y el ejemplo de Gilbert. De manera particular, debo agradecer al presidente por haber designado una Comisión de Exaltación, presidida por la Ministra de Cultura, la cual llevará a cabo ese proceso, y tenerme en cuenta para ser parte de esa comisión y darme la responsabilidad de ser el coordinador de la misma. Es un privilegio que me compromete y me honra.

Cuando hace casi cuatro años iniciamos el proceso de rescatar la imagen de Gregorio Urbano Gilbert a través de la realización del documental “Gilbert, héroe de dos pueblos”, desde el primer momento encontramos muchas personas, lideres políticos y empresas que nos dieron un gran apoyo para rescatar del olvido a ese gran patriota.

La primera fue mi esposa Zinayda, quien siempre es mi mayor apoyo, compañía y estímulo para hacer realidad nuestros proyectos. Luego, el equipo de producción que nos acompaña en nuestro canal Señales TV, que fue la punta de lanza para la realización del documental. Debo mencionar también a la entonces diputada Miriam Cabral, quien desde el primer momento abrazó el proyecto y fue el apoyo clave en el congreso para lograr la aprobación de la ley 162-19.

Asimismo, el presidente Danilo Medina fue un puntal de apoyo muy importante para la realización del documental, para la tramitación del proyecto al congreso y para la promulgación de ley. Otros apoyos importantes fueron Nestor y Karen de Espinosa, productores nicaragüenses, Elvira Almonte, Margarita Jiménez, Roberto Cassá, Juan Daniel Balcacer, Manuel Garrigó, Enrique Paniagua, Manuel Gilbert, Ivette Marichal, Manuel Corripio, Omar de la Cruz, y muchos más.

Con esta patriótica medida del presidente Abinader, se inicia la parte final del movimiento de rescate de la imagen y el ejemplo del Héroe Nacional, Gregorio Urbano Gilbert. El traslado de sus restos será un proceso que se llevará unos meses, y desde la Comisión de Exaltación trabajaremos para que la ceremonia protocolar se realice en el Panteón de la Patria el 25 de mayo de este 2021, justo cuando se cumple el 102 aniversario del nacimiento del patriota dominicano y latinoamericano.

Gracias por honrar a Gilbert, Presidente Luis Abinader.

