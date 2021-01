Presidente Abinader, el país apoya su respaldo a las tres causales

Preliminar: salutación de año nuevo

A mi pueblo, al presidente Luis Abinader y a su familia, a todos los miembros del PRM, a mis amigos, a mis lectores, a todos los intelectuales del país, a todos les deseo un próspero, feliz y venturoso año nuevo. Que reine la concordia entre todos nosotros; que el Dios amoroso, misericordioso y justo, derrame sus bendiciones sobre toda la humanidad, en especial sobre todos los que siguen aquejados de salud, para que sean sanados. Que Dios nos dé a todos la luz necesaria, para con una conciencia y espíritu fortalecidos, podamos cumplir a cabalidad con la misión de vida encomendada a cada quien. Y que siempre sea como dice el versículo bíblico: “Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”.

De inmediato, el tema de hoy

1 – Por lo que veo, es indudable que paralelamente hubo y siguen existiendo dos iglesias católicas. La iglesia del emperador Constantino que alteró los evangelios para adaptarlos a los intereses políticos de la clase gobernante, la iglesia opresora y embrutecedora de los pueblos, la iglesia de las Cruzadas y la Inquisición con sus cámaras de torturas, de muerte, terror y opresión; la iglesia medieval que masacró a millones de personas; la iglesia que frenó el avance de la ciencia y la cultura y que quemó vivos a científicos como Giordano Bruno, y que, a los que no asó vivos, les hizo la vida imposible como a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, William Tyndale, Johannes Kepler, René Descartes y millones más.

2 – Me refiero a aquella iglesia de los papas promiscuos hasta la depravación, como lo fueron Gregorio IX, Alejandro VI (Rodrigo Borgia), Esteban VI, Bonifacio VIII, Urbano VI, León X, Juan XII, Benedicto IX, Sergio III y otros no menos diabólicos. Expongo de la iglesia de aquellos crímenes horrendos, de la iglesia de endemoniados como Tomás de Torquemada, de la iglesia que siembra el terror, la muerte y la ignorancia, de la iglesia dirigida por pedófilos, de la iglesia asociadas a los ricos que explotan y oprimen a los más pobres, de la iglesia cuya existencia depende del atraso e incultura de la gente, en fin, hablo de la iglesia que propaga dogmas y doctrinas que llevan al fanatismo, al embrutecimiento y oscurantismo.

3 – Verso sobre la iglesia dirigida por fariseos y reaccionarios que conspiraron contra Duarte y que también se confabularon para darle el golpe de estado a Juan Bosch. Saben muy bien de lo que hablo, las almas desencarnas de Octavio Antonio Beras, Hugo Eduardo Polanco Brito, Francisco Panal, Juan Félix Pepén, Tomas F. Reilly, Emmanuel Clarizzio, Láutico García, Marcial Silva, y recalcitrantes que aun viven como en su tiempo lo fue su “eminencia reverendísima” monseñor Nicolas López Rodríguez y civiles terribles, como los Vincho.

4 – Paralelamente a esa iglesia de altaneros y reaccionarios, hubo y sigue existiendo la iglesia de Fray Antón de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, de Camilo Cienfuegos, Hélder Cámara, Ernesto Cardenal, monseñor Óscar Arnulfo Romero, la Iglesia de la Teología de la Liberación, la iglesia revolucionaria del papa Francisco, en fin, hablo de una iglesia verdaderamente cristiana que siembra luces, cultura, amor, progreso y paz, y que combate toda forma de opresión y de injusticia social.

5 – A esta última estirpe no pertenecen los curas, obispos y pastores evangélicos que hoy se oponen irracionalmente se oponen al aborto terapéutico en las tres causales sustentado por criterios científicos. Estos eclesiásticos, rechazan estas excepciones porque la mentalidad de todos ellos es medieval. Por ellos, en este momento existiría la “Santa Inquisición”, y por ende, perseguirían, encarcelarían, torturarían y hasta matarían a todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus dogmas y doctrinas, aunque en cierta forma, tienen montada una versión actualizada de aquella barbarie, pues con amenazas y chantajes directos y solapados quieren obligar al presidente de la República, a los congresistas y a todo el mundo (especialmente a las mujeres), a que acepten la estúpida posición de ellos respecto al aborto en las tres causales.

6 – Son tan barbaros estos teólogos, que justifican su oposición al aborto en las tres causales, argumentando que ellos son provida, pero en su irracionalidad se olvidan de la vida de la mujer diagnosticada a morir irremisiblemente, si pare la criatura que lleva en su vientre, con la agravante, de que la difunta, dejará niños huérfanos y un viudo.

¿Por qué estos curas católicos y pastores evangélicos tienen mentalidad medieval?

7 – En trabajos anteriores he externado que la mayoría de nuestros jerarcas religiosos y militares, eran personas de origen muy pobre y provenientes de campos muy remotos, que ingresaban, unos a los seminarios, y otros a las academias militares, buscando salir del limitadísimo medio que los asfixiaba, para lograr ascencio social y la mejoría económica. En esos centros los adoctrinaban, y una vez empoderados asumen un compromiso ineludible con el sistema que le ha dado vida y poder.

8 – En el caso de los curas, que salen de los seminarios con el cerebro repleto de dogmas, “misterios misteriosos”, supersticiones y doctrinas inventadas por papas y obispos nada santos, con esta esta educación “estos siervos de Cristo”, pasan a ser entes programados, que vienen a ser la antítesis del librepensador, llegando al colmo de creer, que ellos salen de allí con la creencia de que son los representantes de Dios sobre la tierra y que por ende están investidos con la autoridad para entrometerse y dirigir la vida de los demás. De ahí es que viene, que ellos se creen con el derecho divino, de imponer normas teológicas a los pueblos, como es el caso de la negativa de ellos a la práctica del aborto terapéutico en las tres causales. En su estulticia, ellos están plantados en que una mujer tiene que parir el monstruo detectado por sonografía en su vientre, o que tiene que correr el riesgo de morir, aún exista esa probabilidad del cien por ciento. ¡Y hay que obedecerlos!, porque a ellos les da su “santa y poderosa gana”, lo que no es más, que emular la “Santa Inquisición”.

9 – En opinión del filósofo francés Michel Onfray, “estos eclesiásticos se enmarcan dentro de los seres construidos para ser adultos vacíos y chatos, estériles y privados de profundidad, totalmente incompatibles con un verdadero proyecto de crecimiento humano». De hombres que practican rezar el “santo rosario” con cantaletas sin sentido (“Arca de alianza”. “Puerta del cielo”. “Torre de David”. “Torre de marfil”. “Casa de oro”. “Arca de la Alianza”. “Puerta del cielo”. “Estrella de la mañana”. “Salud de los enfermos” (y catervas de más disparates), para seguir creyendo en “Horas Santas, credos y salves, en milagros y supersticiones, en arrodillarse para adorar imágenes de yesos y cuadros con imágenes de acrílico, y que no se casan, dizque para entregarse a Cristo y a la virgen, y que interpretan la Biblia literalmente; de seres así, es poco lo que la humanidad puede esperar de ellos.

10 – Afortunadamente, aquellos tiempos medievales ya han pasado; no obstante, por desgracia, aún existen nichos de aquel lúgubre pretérito, sustentado por religiosos que no han podido superar la educación medieval que recibieron en seminarios y universidades creadas para lavar cerebros, por lo que la mentalidad de ellos no apunta hacia civilizaciones avanzadas como Francia, Suiza o Alemania, sino hacia las naciones más atrasadas como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

11 – A estos especímenes teológicos y políticos, debemos de enfrentarlos, porque por ellos, aún existirían las hogueras para quemar vivos a los librepensadores, a los científicos y a cualquier revolucionario. No olvidemos, que por estos teólogos con mentalidad medieval, aún la tierra seria el centro del universo, y estaría vigente el cuento de que el papa y todos ellos, son los representantes de Dios sobre la tierra, y las personas estaríamos pidiéndoles permiso para pensar cosas sencillas, como por ejemplo, para poder externar, que el agua caliente no es fría.

12 – En definitiva, a la luz de lo que han sido y siguen siendo los jerarcas de estas religiones con doctrinas medievales, los mismos, por sus hechos y cimientes negativos, no tienen la autoridad jurídica, ni moral, ni científica para imponer las leyes que deben de regir la humanidad. El aborto por las tres causales es materia de salud pública, de médicos especializados, no de teólogos fundamentalistas y de políticos estúpidos y sus acólitos, que se valen de la ciencia para lo que les conviene, pero que reniegan de ella, cuando es contraria a sus propósitos y malsanos intereses.

13 – Por otro lado, entiendo lo complejo del tema del aborto, sobre todo en un país con una mayoría de confesión cristiana sui generis, donde en esa feligresía militan legiones de féminas rabiosamente opuestas al aborto en las tres causales, pero que en un rapto místico de nacionalismo, a algunas de ellas se le escapa decir, que en el caso de ser violadas por “un maldito haitiano”, sacarían con sus propias manos, ese engendro de su vientre. Igual sucede con los que defenestran contra los homosexuales y lesbianas, lo hacen, hasta el día que tienen un hijo o hija, que se inclina desde niño o niña por el sexo opuesto. A partir de ahí, sus conceptos sobre este fenómeno biológico, dan un giro de 180 grados.

14 – Finalmente confieso: Yo también recibí aquella educación deformadora del ser, pero a diferencia de los religiosos aludidos, en algún momento de mi vida recibí un golpe de luz, que me sacó de aquel oscurantismo terrible. De ellos, solo nos resta decir: ¡Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen!, esto sin dejar de combatirlos, porque lo bueno o lo malo que ellos hacen, afecta a toda la humanidad, en consecuencia, sepa nuestro presidente Luis Abinader, que tiene todo el respaldo de nuestro PRM y de la mayoría de nuestro pueblo, especialmente de las mujeres y de los hombres progresista, en su posición de apoyo al aborto terapéutico en las tres causales. Y a esos religiosos fundamentalistas, que se dejen a actuar como “Mundito”, cuando de dan un cargo o carguito, o como procónsules romanos, que rompan con esa mentalidad medieval que los poseen, que se casen, tengan familias, tengan hijos, paguen impuestos, que aboguen por abolir la aberración del Concordato, y oigan al pueblo, para se sepan de lo que hablo.

El que tenga oídos que oiga…

