Presentarán novela sobre la dominación haitianaen la RD

SANTO DOMINGO.- La escritora y periodista Emilia Pereyra pondrá a circular el miércoles 20 del presente mes su nueva novela «Cuando gemía la Patria», sobre la dominación haitiana y la independencia dominicana, un período crucial de la historia nacional.

La obra será presentada a las 6:30 p.m. en la sala Aída Cartagena Portalatín, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El poeta, narrador y ensayista Eduardo Gautreau de Windt hará la presentación de la obra y la escritora y periodista Marivell Contreras será la maestra de ceremonias. La declamadora Rosa Iris Clariot tendrá una participación especial en el acto.

En su etapa inicial, la obra «Cuando Gemía la Patria» fue declarada Proyecto Cultural de Interés Nacional, tras presentarse en la primera convocatoria de la Dirección General de Mecenazgo, y recibió respaldo del Fondo Solidario de Apoyo la Cultura (FOSAC) para la fase de investigación.

«Cuando Gemía la Patria» conduce a los lectores a los cimientos mismos de la nación dominicana: los turbulentos años de la ocupación haitiana y el amanecer de la Independencia Nacional.

La narración desvela los secretos de una época determinante que forjó el carácter de la nación dominicana, mostrando la valentía, la astucia y el espíritu de aquellos que soñaron con la libertad.

Publicada por Editora Horus, es la cuarta novela histórica que publica la escritora Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo 2019, Premio de Novela Histórica Enriquillo 2020 y Premio Caonabo de Oro 2025.

