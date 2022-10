Presentan un musical de EEUU en el TN a beneficio de fundaciones

El administrador de Banreservas, Samuel Pereyra y la presidenta del voluntariado de la institución, Noelia García de Pereyra, junto a sus hijos en la presentación de "Into the woods"

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para apoyar a distintas entidades de servicio social, el Voluntariado Banreservas trajo al país el musical Into The Woods (Dentro del Bosque), que concitó aplausos y risas de los espectadores en el Teatro Nacional.

La obra, traída desde Broadway bajo la dirección general y artística de Luis Marcell, Ricart, contó con un toque de humor dominicano que hizo disfrutar a adultos y niños presentes en la sala principal Carlos Piantini.

La presidenta del Voluntariado de Banreservas, Noelia García de Pereyra, expresó su gratitud a los que se unieron en esta iniciativa creada para apoyar a fundaciones que buscan mejorar la vida de miles de personas.

«Hoy los acompaño junto a mi equipo con un corazón agradecido, porque con este pequeño gesto, estamos haciendo historia juntos», sostuvo.

Los fondos recaudados en la venta de las boletas apoyarán a la Fundación La Merced, Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil, Fundación St. Jude y Yo También Puedo.

El espectáculo, cuya primera función tuvo lugar este jueves 6 de octubre, seguirá en escena este viernes 7 a la 8:30 de la noche y el sábado 8 y domingo 9 a las 5:30 de la tarde.

Las boletas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y en cada institución sin fines de lucro participante.

A la premier asistieron la presidenta del Voluntariado, Noelia García de Pereyra; el administrador general de la entidad financiera, Samuel Pereyra, y sus hijos, ejecutivos del banco y sus empresas filiales, el padre Tomás García, director de la fundación La Merced; integrantes del equipo de trabajo y niños de esta institución, invitados especiales y público general.

Into The Woods (Dentro del Bosque)

El musical Into The Woods (Dentro del bosque) es una historia escrita por James Lapine, llena de hechizos, ilusión y aventura. Se estrenó en el Old Globe Theatre de San Diego, Estados Unidos, en 1986, y luego en Broadway el cinco de noviembre de 1987.

cfl-am