Presentan exposición sobre identidad dominico-haitiana

SANTO DOMINGO.– El artista dominicano Antonio Pendones presentará este viernes 6 de noviembre la exposición individual La Isla de Dos, una propuesta artística que explora la identidad, las fronteras y las relaciones históricas entre República Dominicana y Haití.

La inauguración será a las 7:00 de la noche en Pendones Studio & Gallery, ubicado en la calle Padre Billini número 265, en la Ciudad Colonial. La entrada será gratuita.

La muestra reúne obras de técnicas mixtas y ensamblajes que abordan la influencia geopolítica, la integridad territorial, la herencia afrocaribeña y las dimensiones culturales y psicológicas de las fronteras.

Entre las piezas destaca Isla de Dos, una obra interactiva que representa el territorio de La Española mediante un panel dividido en dos partes, cuya topografía combina arena del mar Caribe y yeso negro para recrear sus montañas y valles.

«Las fronteras no son solo líneas en un mapa, sino narrativas moldeadas por la historia, la política y la humanidad», expresa Pendones al describir el concepto de la exposición.

A través de texturas, colores y contrastes, el artista propone una reflexión sobre la pertenencia, la coexistencia y las huellas del colonialismo en la construcción de las identidades de ambos pueblos.

Pendones, quien también se identifica con la diáspora dominicana, busca generar un espacio de diálogo sobre las distintas realidades de una isla compartida geográficamente, pero dividida políticamente.

La exposición estará abierta al público de martes a sábado, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y mediante cita.

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