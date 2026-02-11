Presentan documental La Gran Oportunidad en R. Dominicana

José Mármol, Soraya Lara de Mármol, Marivell Contreras y Jason Blanco.

SANTO DOMINGO. – Con una duración aproximada de una hora, el documental La Gran Oportunidad, una producción de RD Positiva basada en una idea original de su fundador y coordinador, Luis Emilio Molina, articula testimonios, análisis y experiencias personales que invitan al espectador a repensar el presente del país y a asumir un rol activo en la construcción de su futuro.

La obra, concebida como un espacio de conciencia colectiva, diálogo ciudadano y compromiso social, fue presentada recientemente ante una asistencia masiva en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Dirigido y producido por Jason Blanco, este documental propone una profunda reflexión sobre la República Dominicana que fuimos, la que somos y la que podemos llegar a ser, a partir de una mirada plural, crítica y constructiva sobre los desafíos sociales, culturales y humanos que enfrenta la nación.

Esta producción audiovisual reúne las voces de 24 personalidades influyentes del ámbito cultural, académico, periodístico y social, entre ellas: Iván Gatón, Edis Sánchez, Freddy Ginebra, Kin Sánchez, Marivell Contreras, José Mármol, Yvonne Núñez, Melvin Peña, Miralba Ruiz, Marien Capitán, Alfonso Quiñones, Vicente Vargas, Soraya Lara, Aquiles Correa, Denisse Espaillat, Ricardo Nieves, Cornelia Margarita, Noel Giraldi, José Cuello, Daniel Pou, Jesús Moreno, Mite Nishio, Ángel Rosario y Eduardo Valcárcel.

Cada uno de los participantes ofrece su perspectiva sobre el papel de la ciudadanía, la identidad nacional y la responsabilidad colectiva en la construcción de una República Dominicana más justa, consciente y solidaria.

Una mirada profunda a nuestra realidad

Durante el encuentro con la prensa, Luis Emilio Molina, productor e ideólogo del proyecto, afirmó que ‘La Gran Oportunidad’ es una serie compuesta por tres documentales que exploran, de manera progresiva la República Dominicana que fuimos, la que somos y la que podríamos llegar a ser.

“Esta primera entrega marca el inicio de una trilogía concebida como una herramienta de reflexión nacional”. Molina anunció que los documentales serán distribuidos en plataformas de streaming, a la vez, que serán difundidos a través de redes sociales y en todos los medios que estén disponibles para proyectarlo. Para los fines, pondrán en marcha una amplia campaña de comunicación y publicidad, con el respaldo de personas y sectores comprometidos con una mejor República Dominicana.

Molina precisó además que ‘La Gran Oportunidad’ es, ante todo, un documento que llama a la reflexión, y aclaró que no ataca a ningún grupo social, partido político ni corriente ideológica.

En ese orden, destacó que el propósito no es señalar ni confrontar, sino invitar a pensar, dejando en manos de cada espectador la responsabilidad de reflexionar sobre la República Dominicana que desea construir, desde la conciencia individual y el compromiso colectivo.

Asimismo, Molina agradeció a las personalidades que participaron por su tiempo, generosidad intelectual y compromiso con el país, y anunció que en las próximas entregas se ampliará aún más esta visión de país, reafirmando que la meta del proyecto es utilizar el cine y sus múltiples plataformas como una herramienta activa para la construcción de una mejor República Dominicana.

La proyección que se dio a casa llena contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural, social y de la comunicación del país, quienes se dieron cita en la Sala Principal del Teatro Nacional para acompañar este ejercicio colectivo de reflexión nacional.

of-am