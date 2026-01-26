Presencia dominicana en Fitur 2026 fortalece la Marca País

MADRID, España. – El presidente del Grupo Rizek, Héctor Rizek, valoró de manera positiva la participación de la República Dominicana en FITUR 2026, la que fortalece la Marca País y consolida su liderazgo en el sector turístico y productivo.

En la sede de Fitur 2026, en esta capital, Risek destacó que la proyección de Dominicana en este importante escenario internacional refleja una estrategia clara, coherente y con visión de largo plazo.

Al ser entrevistado por Moisés González, de Despertar Nacional, expresó que “no podemos estar más orgullosos y optimistas por el futuro del turismo y del país”.

Destacó la posición dominante que hoy ocupa la República Dominicana y el impacto positivo de la estrategia que viene desarrollando en los mercados internacionales.

REFERENTE DE PRODUCTOS EMBLEMÁTICOS

El empresario subrayó además la importancia de continuar posicionando al país como líder en cuatro productos emblemáticos: cigarros, tabaco, café y cacao.

Sectores que —aseguró— representan una fortaleza diferenciadora dentro de la propuesta de valor de la Marca País dominicana y contribuyen a elevar el orgullo nacional.

El presidente del Grupo Rizek, expresó su satisfacción al formar parte de la estrategia liderada por el ministro de Turismo, David Collado, y felicitó a la República Dominicana por el posicionamiento alcanzado en los mercados internacionales.

Valoró además el liderazgo ejercido por Frank Rainieri, a quien definió como el capitán de la delegación dominicana en FITUR, destacando su visión, compromiso y aporte histórico al desarrollo del turismo nacional.

