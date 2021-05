Preparando su vida

EL AUTOR es ministro cristiano.

El ser humano en la tierra ha inventado muchas teorías que quitan las responsabilidades a él mismo, puesto que según algunos se nace con un destino, lo cual quiere decir, que usted hará obligatoriamente aquello para lo que fue creado. Este punto de vista, desfavorece al que lo cree, pues si vive en la pobreza, cree que ese es su destino, y no se puede cambiar.

Pero, debo decirle que el destino no existe, cada quien forja su propia vida, y de acuerdo a las circunstancias que lo permiten. El pobre es debido a la persona y a las circunstancias, pero eso puede cambiar, desde que usted así lo disponga y comience a transformar sus circunstancias. Si usted siempre hace lo mismo tendrá el mismo resultado.

Dios creó al hombre y puso todo en mano de éste, por tanto, tenemos la responsabilidad de transformar la naturaleza a nuestro favor, a través de la capacidad y el trabajo. Estos factores, hacen que el ser humano utilice su albedrío para superar las dificultades que se le presentan.

El Creador, fue sabio al dar responsabilidades al hombre sobre su propia vida; por eso dijo «con el sudor de tu rostro te mantendrás todos los días de tu vida sobre la tierra.» El hombre, entonces, es quien tiene que confrontar su propia realidad y transformarla para su bien.

Muchos religiosos dicen: «yo se lo dejo a Dios, él sabe mi situación.» Ese pensamiento es de derrotista, de ignorancia e irresponsabilidad. Dios nos creó, nos dio las cosas necesarias y la oportunidad de la capacitación indispensable para realizar el trabajo que cambiaría nuestras vidas, pero éstos, quieren que Dios sea quien haga las cosas por ellos. Si realmente creen en Dios, deben saber que él cargó esa responsabilidad sobre el hombre de los humanos.

Por eso, la pobreza, las enfermedades, los conflictos sociales y la explotación del hombre por el hombre son tan comunes. Asuman sus responsabilidades y hagan de su vida un oasis de felicidades y bienestares.

Preparar su vida es un deber diario, para ir dando paso a paso hacía el triunfo y la realización del hombre. Cada día trae su propio mal, el cual debemos transformar en bien para nosotros. No deje que la pereza cunda en su vida, al levantarse cada día, piense en las tareas que tiene por delante y no sea un procrastino. Luchar, luchar y luchar es la misión de todos, sólo así prepararemos un futuro promisorio para la familia, la sociedad y el mundo en general. Ese futuro está en nuestra mano, pero con las manos, la mente y la disposición.

Dios es nuestro ayudador, nunca nos dejará ni desamparará; pero «en la casa del perezoso la ruina siempre está presente». Es tiempo de que pidamos ayuda a Dios, pero no queramos que Dios lo haga todo, porque él no es nuestro siervo, aunque nos sirve. Decir, «danos el pan de cada día,» significa que nos dé el trabajo de cada día para ganarnos ese pan.

Dios es nuestro aliado en la vida, y nos dice en su palabra lo que debemos hacer para que podamos vivir mejor en la tierra. Nunca olvidemos que cada uno es responsable de su vida, no lo es Dios.

Cada quien debe cuidar lo que tiene, como una manera consciente de preparar su vida para el futuro. la crisis moral en que se vive nos pone más al tanto de esta realidad, cada uno tiene que protegerse, puesto que vivimos en una selva donde la realidad es de «sálvese quien pueda».

Cuando usted oye decir que hay personas que tienen miles de millones de pesos, eso nos declara que hay millones que están en la pobreza extrema, por culpa de ellos. Nadie en una vida honesta puede acumular tanta riqueza en un plazo de setenta años. Entonces, si eso es cierto, hay trampas en las jugadas, hay que revisar las pelotas, o los bates o a los árbitros.

Preparando su vida, es dejando bajo su conciencia lo que usted quiere hacer y ser. Muy pocas personas están dispuestas a hacer cosas por usted. El político, mientras está fuera del gobierno le ofrece «villas y castillos,» pero una vez llega al poder «adiós, si le he visto no me acuerdo». El empresario, piensa cómo puede comprarle, lo más barato posible, su fuerza y capacidad de trabajo.

Los profesionales, piensan que pasaron muchos trabajos para lograr su profesión y de ellas viven, y ya usted sabe que todos viven de usted. Y, los que nada tienen, piensan en usted, pero dicen que no pueden hacer nada. Y, ¿entonces?

Sólo nos queda decirle, que como cada uno tiene que velar y buscar su propia salvación, debe empezar a pensar y actuar en relación a usted. Dios lo creó; sus padres lo engendraron; la sociedad le concede tener un nombre y; usted enfrenta su vida, preparándose cada día para el fin que usted desea y quiere.

Ponga su fe en Dios, y pídale que le ayude, pero no le deje el trabajo a él solo, puesto que somos muchos y todos necesitamos de su ayuda.

JPM

Síguenos en las redes twitter facebook instagram

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.