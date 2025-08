Prensa, políticos y empresarios de RD frente a Netanyahu y Maduro

EL AUTOR es escritor yt político. Reside en Santo Domingo.

1 – Antes y después de que Nicolás Maduro ganara las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024, la prensa mundial al servicio de los imperialismos (el estadounidense, el europeo y sus corporaciones transnacionales) desató una campaña mediática bestial nunca antes vista contra el gobernante venezolano y su gobierno. En aquella campaña, sus matrices fundamentales fueron las mentiras, las calumnias, la difamación, las injurias y el descrédito.

2 – Sin hacer mayor esfuerzo, se puede recordar que en nuestro país, en aquel tiempo, día y noche, los llamados influencers saturaron la prensa oral y escrita, las emisoras de radio y televisión y las plataformas de internet como Facebook, YouTube e Instagram con críticas y análisis malintencionados. Estos influencers recibían pagos de la USAI para hacer el trabajo sucio.

3 – En aquellas semanas electorales, en cualquier tertulia hecha en los hogares, en los colmados y colmadones, en los salones de belleza, en las barberías, en los talleres de mecánica y ferreterías, en los carros de transporte público, en los mercados, en las escuelas y universidades, en las calles, en los parques, en las iglesias, en el Metro, etc., solo se hablaba y comentaba acaloradamente sobre aquellas elecciones. En este avatar, los comentarios negativos y hasta las maldiciones contra Maduro y el chavismo iban y venían como ráfagas de viento en una tempestad. A veces eran rayos, truenos y relámpagos de mentiras sucesivas. Estas embestidas obedecían a un libreto bien elaborado por la USAI. Las críticas cargadas de sofismas siempre eran las mismas. Maduro: narcotraficante, corrupto, criminal, asesino, tirano, dictador, y que se había robado las elecciones. Las emisoras a cada momento interrumpían su programación para lanzar dardos venenosos contra el gobernante venezolano y el chavismo.

4 – Esta campaña fue tan efectiva que, pasadas las elecciones, la gente de a pie y la población en general estaban enojadísimas y llenas de odio contra Maduro. Esto se hizo a tal punto, que resultaba peligroso uno ponerse a explicarle a alguien que las cosas no eran como las planteaban los medios de comunicación. En este ínterin oí decir a mucha gente, que les gustaría ahorcar a Maduro con sus propias manos o meterle un tiro en la cabeza.

5 – Es que el grueso de la población fue convencido por los medios de comunicación, de que Nicolás Maduro era un asesino y un narcotraficante y que se había robado las elecciones. Para satanizarlo aún más, con estrategias de mala fe, trajeron a colación, que a Corina Machado, —violando la constitución— la habían inhabilitado, para que no pudiera participar en dichas elecciones. Pero se dio el caso, de que también, usando la astucia y la malicia, nunca explicaron las razones por las cuales ella fue inhabilitada.

6 – Sin embargo, la inhabilitación de la senadora colombiana Piedad Córdoba y de la argentina Cristina de Kirchner sí las han justificado. Tampoco los influencers referidos protestaron cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía decretó la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ganadas por el candidato independiente Calin Georgescu. Este torneo electoral fue anulado, porque el candidato ganador no era el ungido de la Unión Europea y los Estados Unidos. Lo grande del caso es, que semanas después, Calin Georgescu fue medalaganariamente inhabilitado para que no participara en el ballotage o segunda vuelta. Adjunto a esta decisión se le inhabilitó para que jamás pudiera ser candidato de nada. En nuestra República Dominicana, este caso ni se mencionó. Es que todos los influencers estaban muy ocupados defenestrando a Nicolás Maduro.

7 – Por otro lado, los periodistas dominicanos se hicieron los chivos locos frente a las evidencias de que Edmundo Gonzales había sido un agente de la CIA, y frente a la acusación, de que es muy posible que este señor haya participado en el asesinato de siete sacerdotes jesuitas. También, cuando Daniel Noboa se robó públicamente las elecciones celebradas el 13 de abril de 2025 en Ecuador, los influencers no salieron a exigirle que presentara las actas.

8 – La narrativa más usada por la oposición al chavismo para ilegitimarlo, es aquella que sostiene, que el chavismo se robó las elecciones del 28 de julio de 2024. En su pataleo argumentan, que Maduro no ha presentado las actas que lo dan por ganador, lo cual es una mentira, porque esas actas fueron presentadas al tribunal que corresponde: al Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado, nunca quiso depositar las actas suyas, que según ella, dan a Edmundo Gonzales el 70% de las votaciones.

9 – La oposición al chavismo demanda que las actas sean llevadas para su verificación a la Unión Europea o a Washington, lo cual es inconstitucional, porque la Constitución venezolana y todas las constituciones del mundo establecen las soberanías de sus instituciones para resolver sus problemas internos. Entonces, no veo la razón por la cual Venezuela, teniendo sus instituciones, tenga que delegar a poderes extranjeros la solución de sus problemas electorales. En este contexto, yo no veo a los Estados Unidos ni a ningún país europeo, acudir a otro país para decidir quién triunfó en un torneo electoral llevándoles las actas correspondientes. Si ello fuera así, se vería como un acto de sumisión bien ridículo.

10 – La cuestión es, que siempre ha habido un interés de los Estados Unidos y Europa de sacar del poder al chavismo. Las razones son entendibles. Si primero Chávez y después Maduro les hubiesen permitido a las élites que gobiernan a los Estados Unidos y a Europa explotar los recursos mineros de Venezuela como ellos quieran, entonces Maduro no tuviera problemas con ellos.

11 – En este punto, la cuestión es clara. A los estadounidenses y a los europeos les gustan los gobernantes como Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos, Mauricio Macri, Javier Milei, Daniel Noboa, Jair Bolsonaro, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, Alfredo Stroessner, Jorge Rafael Videla, Efraín Ríos Montt, Manuel Antonio Noriega, Augusto Pinochet, etc. La lista es tan larga, que dejémoslos aquí, porque de muestra, un botón basta.

13 – Ahora hablo de Benjamín Netanyahu, el gobernante neofascista que está llevando a cabo un genocidio en la Franja de Gaza. Esta barbarie la hacen por órdenes de este gobernante diabólico y la nefasta plana mayor de su gobierno. Dicho sea de paso, para ejecutar este holocausto, también tienen el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Europea. En esta masacre, el poderoso y bien equipado ejército de Israel ha venido destruyendo sistemáticamente a bombazos todas las infraestructuras levantadas en territorio gazatí. Además, concomitantemente con esta destrucción, matan indiscriminadamente a todo ser vivo que encuentren en su paso, principalmente a los niños y mujeres y a hombres desarmados. Esta barbarie se ha hecho a tierra arrasada. Escuelas, universidades, hospitales, viviendas, acueductos, complejos habitacionales, calles, etc., todos han sido reducidos a polvo y pedazos; y las personas, transformadas en carcamales, o en osamentas humanas.

14 – Este genocidio ha sido planificado desde hace muchos años para matar a todos los palestinos para quedarse con sus tierras. A esta fecha ya van más de 60 mil gazatíes asesinados directamente por la explosión de bombas, ráfagas de ametralladoras y disparo de fusiles. La mayoría de los asesinados son niños. También han puesto en práctica el matarlos indirectamente de hambre y sed, calor y frío, por inanición, sufrimientos emocionales y por las enfermedades colaterales propias de los seres humanos que atraviesan por semejante situación. Es decir, una vida a la intemperie, sin agua, sin alimentos, y padeciendo un montón de traumas.

15 – De igual modo, al inicio de la guerra en Ucrania, la prensa dominicana, por sus múltiples medios de comunicación, se puso a escribir y hablar muchísimos disparates sobre aquel conflicto. Repetían mil veces al día los eslóganes que les enviaba la USAI. Al efecto, difundían al público: “Una guerra no provocada». «Putin es un carnicero, un asesino». Con el tiempo, las verdaderas razones de aquel conflicto han emergido a la superficie, pero tampoco de esto se habla. Ningún medio se atreve a decir de Netanyahu lo que decían de Putin. La razón pura y simple de este silencio es, mucha cobardía y vilezas.

16 – No obstante, las muchas barbaries cometidas por tantos seres humanos, que envilecidos venden su alma al diablo por un puñado de dólares, no hay que caer en la frustración, ni en la derrota, ni en la desesperanza. Tarde o temprano, la verdad y la justicia se impondrán. Ello será así, porque escrito está en las páginas del cosmos, con el puño y letra de la conciencia universal de eso que llamamos Dios. Los crímenes cometidos contra los niños de Gaza, de Cuba y Venezuela y contra los de todo el mundo, con guerras y bloqueos aberrantes, no quedarán impunes.

El que tenga oídos, que oiga…

jpm-am

