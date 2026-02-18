Premian al cortometraje dominicano Home, Sick Home

La entrega del premio

SANTO DOMINGO.- El cortometraje Home, Sick Home, escrito y dirigido por el cineasta dominicano Jamlec David, fue galardonado con el premio Best Spanish Film en los Canadian Black Screen Awards 2026, uno de los reconocimientos más importantes en Canadá dedicados a celebrar la excelencia de creadores en el cine y las artes audiovisuales.

La celebración fue doble para la producción: la actriz Luz Elena Polanco, protagonista del cortometraje, recibió el premio a Best Actress in Spanish, destacando su interpretación emocional y auténtica dentro de una historia profundamente ligada a la experiencia migratoria.

El proyecto, realizado íntegramente en español, aborda temas de migración, identidad y pertenencia desde la perspectiva de la diáspora dominicana y caribeña. Home, Sick Home ofrece una mirada íntima sobre lo que significa vivir entre dos hogares, el país de origen y el país que se convierte en nuevo espacio de vida, conectando con audiencias diversas a nivel internacional.

“Este reconocimiento es muy especial porque valida nuestras historias y nuestro idioma en escenarios internacionales”, expresó Jamlec David. “Y ver el trabajo de Luz Elena también reconocido eleva aún más el impacto de la película”.

Este logro posiciona a Home, Sick Home como una obra representativa del talento dominicano en el exterior y consolida a su equipo creativo como voces emergentes del cine caribeño contemporáneo.

of-am