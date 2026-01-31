Precios gasolina, el diésel y el GLP se mantendrán inalterables

Santo Domingo, 30 ene .- Los combustibles de consumo masivo, como la gasolina, el diésel y el gas propano, conservarán sus precios para la semana del 31 de enero al 6 de febrero, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La gasolina prémium seguirá a 290.10 pesos por galón y la regular a RD$272.50 por galón.

Asimismo, el diésel o gasoil óptimo continuará vendiéndose a RD$242.10 y el regular a RD$224.80, aseguró el organismo en una nota.

Industria y Comercio también informó que el gas licuado de petróleo (GLP) mantendrá su precio de 137.20 pesos por galón, mientras que el gas natural también seguirá a 43.97 pesos por metro cúbico.

El avtur se venderá a RD$202.75 por galón; el keroseno a RD$235.50 por galón; el Fueloil #6 a RD$143.10 y el fueloil 1%S, a RD$163.72 por galón.

De acuerdo a Industria y Comercio el Gobierno dispuso de un subsidio de 182.2 millones de pesos para evitar el alza de los combustibles de mayor consumo.EFE

