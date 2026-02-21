PRD realiza asambleas en 12 provincias este fin de semana

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) continúa este fin de semana su jornada nacional de asambleas provinciales en 12 demarcaciones del país, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y consolidación de sus estructuras territoriales.

En documento remitido a ALMOMENTO.NET la organización indica que las asambleas se desarrollarán en La Romana, Barahona, San Juan, Monte Plata, El Seibo, Samaná, Sánchez Ramírez, Elías Piña, Espaillat, Pedernales, La Altagracia, y Santo Domingo.

Para encabezar estas jornadas, el PRD ha conformado comisiones de dirigentes nacionales que estarán al frente de los trabajos en cada territorio.

COMISIONES DE DIRIGENTES ENCABEZAN LAS ASAMBLEAS

Son ellos Carlos Diclo y Julián Meléndez en Elías Piña; José Juan Zapata y Gerardo Balderas en Barahona y San Juan; Mario González y Marco Terrero en Pedernales; Joel Díaz y Miguel Ángel Taveras en Espaillat; Aneudy Mieses y Luis López en Sánchez Ramírez y Samaná.

Héctor Guzmán, Víctor Félix y Henry Blanco en La Altagracia y La Romana; Katy Durán, Roberto y Estefany Leonardo en Monte Plata y El Seibo, y Daniel Ozuna y Caonabo Miñoz en la provincia Santo Domingo.

El PRD señala que el objetivo de estas asambleas es fortalecer las estructuras provinciales y municipales, coordinar planes de trabajo, evaluar el funcionamiento organizativo y consolidar una dirigencia activa y cohesionada en cada demarcación.

15 ASAMBLEAS NACIONALES EL FIN DE SEMANA ANTERIOR

«El PRD reafirma su compromiso con el crecimiento orgánico del partido, disciplina institucional y preparación estratégica de cara a los desafíos políticos venideros, proyectándose como una organización en movimiento, estructurada y enfocada en construir una propuesta sólida hacia el 2028», señala.

El pasado fin de semana el partido realizó 15 asambleas provinciales, encabezadas por dirigentes nacionales junto a las direcciones provinciales y municipales, «fortaleciendo la coordinación territorial y consolidando los equipos políticos en cada demarcación».

Según el documento, estas jornadas permitieron actualizar planes de trabajo, integrar nuevos liderazgos y reafirmar el compromiso de la organización con su fortalecimiento institucional y su crecimiento sostenido en todo el territorio nacional.

