PRD pide proteger a los arroceros y controlar las importaciones

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SANTO DOMINGO.— El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, pidió este lunes al presidente Luis Abinader adoptar medidas para proteger a los productores de arroz y propuso que el Estado asuma el control de las importaciones del cereal.

Guzmán advirtió sobre los efectos de la apertura comercial prevista en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y cuestionó la falta de un plan concreto para garantizar la competitividad del sector nacional.

Recordó que en febrero de 2023 el Gobierno creó una comisión interministerial para preparar un programa de apoyo a los arroceros, pero afirmó que los productores todavía reclaman reglas claras para planificar sus siembras e inversiones.

«Estados Unidos protege a sus productores y ¿qué tenemos que hacer nosotros en República Dominicana? Lo mismo que Estados Unidos: proteger nuestros productores», expresó el dirigente opositor.

Como medida inmediata, planteó que el Gobierno administre directamente las importaciones de arroz durante este año y el próximo, con el propósito de respaldar la producción local ante la desgravación arancelaria.

El dirigente destacó la importancia económica y social del cultivo, al señalar que involucra a más de 30.000 productores, genera más de 300.000 empleos y tiene presencia en 21 provincias, según los datos que presentó durante una entrevista.

Asimismo, consideró que el arroz requiere un tratamiento especial por su incidencia en la alimentación y la estabilidad del país. Comparó la necesidad de apoyar a los agricultores con los incentivos que recibe el turismo, uno de los sectores estratégicos de la economía dominicana.

Guzmán instó a las autoridades a definir los recursos destinados al sector y establecer medidas concretas que permitan a los productores prepararse para los próximos ciclos agrícolas. Advirtió que un deterioro de la producción nacional podría generar consecuencias económicas y sociales.

dh/am