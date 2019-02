PRD en Haina respalda a Leivin Guerrero para Senador por SC

HAINA, San Cristóbal.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en este municipio respaldó las aspiraciones del ingeniero Leivin Guerrero a la Senaduría por la provincia de San Cristóbal.

En un masivo acto, celebrado en el local de la organización de esta ciudad, Guerrero recibió el espaldarazo de los principales dirigentes del comité municipal perredeísta.

De igual manera asistieron decenas de militantes, simpatizantes y dirigentes medios y de la base del PRD.

En la actividad hablaron el presidente municipal, Víctor Báez; los vicepresidentes Juan Benito Reyes (Maniquín) y Marino Lora, así como el secretario general Epifanio Hernández y el presidente de la Juventud, Jonás Reyes.

En sus discursos coincidieron en señalar que el exdipiutado en tres ocasiones posee las condiciones para convertirse en el senador de San Cristóbal en las próximas elecciones.

De su lado, Leivin Guerrero reiteró que hará una campaña decente emulando sus tres anteriores períodos de legislador.

Aseguró que representará dignamente a la provincia en el Senado en defensa de sus intereses y el país.

“En toda de mi vida, soy y he sido siempre un fiel creyente en el Dios todopoderoso, he creído en el trabajo como la mejor plataforma para alcanzar el éxito”, sostuvo.

Y a seguidas agregó: “En mi carrera política he tratado de ser transparente y honesto conmigo mismo y con los demás. He creído en la política limpia, porque no puede hacer política sucia un político limpio”.

Fue enfático en señalar que al dia de hoy no tiene cola que le pisen. “Nunca he estado envuelto en ningún escándalo de ninguna índole, gracias a Dios”.

Al encuentro asistieron, además, la presidenta de la Federación de Mujeres Social Demócratas (FEDOMUSDE), Emperatriz Valera, y los regidores Josesin Bianny Campusano y Jochy Leger, entre otras personalidades.

of-am