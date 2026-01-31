PRD dice en gobiernos del PRM hay retroceso en la educación
SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, cuestionó las políticas públicas implementadas en el sector educativo por los gobiernos del PRM y las calificó como un fracaso marcado por el retroceso, la improvisación y el despilfarro de recursos.
Habló durante la juramentación de Manolo Mateo como presidente del Frente Magisterial del PRD y de Francelín Almonte como presidente de la Corriente Magisterial Salomé Ureña, junto a decenas de dirigentes de ambas estructuras.
Entre los juramentados junto a ellos figuran los expresidentes de la Asociación Dominicana de Profesores Eduardo Cuello e Hilario Jáquez.
COYUNTURA HISTÓRICA
Tras señalar que esta juramentación se produce en una coyuntura histórica tanto para el PRD como para el país, dijo que “hoy la historia registra la peor gestión del sector educativo que ha tenido Gobierno alguno, donde en todos los aspectos ha habido retroceso”.
Alegó que pese a que la sociedad dominicana logró el 4 % del Producto Interno Bruto para la educación gracias a la lucha del magisterio y de amplios sectores sociales, esos recursos han sido mal ejecutados y, en muchos casos, despilfarrados.
“Da pena que después de ese gran logro, hoy veamos un retroceso en infraestructura, en la docencia y en las condiciones del estudiantado, lacerando profundamente la educación del pueblo dominicano”, expresó.
Estos politicos de la oposición se han quedado en el tiempo por que no presenta las ultimas pruebas Pisa y la compara con la ultima que se hizo con el PLD? Por Que no menciona el programa TRAE quedado en ahora millones y lleva los ninos a las escuela de forma segura ? Porque no habla de que se acabo la intoxicacion con el desayuno escolar que era a diario en diferentes partes del país? Rastrero
Hijo en este pais( aldea) hay un retrosese en TODOS,, porque,, el capitan es un ÑAMA que no tiene direccion,, esa es la triste realidad hijo,, en transporte,, SALUD,, el relevo politicos en este pais fue y es un fracaso.. hijo,, disfruta tu fortuna,, ..
solo un gran delincuente como miguel puede decir eso
Wow!!!!! Yo estaba bajo la impresión que el PRD ni existía y que ese borracho de había muerto de un jumo loco.
QUE BANDIDAJE PRESIDENCIAL: Todo es negociar y nada de cumplir condena si devuelven el 5% de miles de millones robados ! Deben confiscarselo todo, todo y cárcel . Corruptos y Criminales ! MP tiene SUPER evidencias, los jueces comprados y LA PROCURADURÍA negociando con LOS SAQUEADORES. Devuelva 5% y NO CARCEL , EL RESTO ES TUYO . PORQUE LEONEL no demanda al PRD por COMPRAR VOTOS con dinero ROBADO) ? De lo contrario el PRD debe demandar A LEONEL .