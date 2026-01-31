PRD dice en gobiernos del PRM hay retroceso en la educación

Miguel Vargas Maldonado durante la juramentación.



SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, cuestionó las políticas públicas implementadas en el sector educativo por los gobiernos del PRM y las calificó como un fracaso marcado por el retroceso, la improvisación y el despilfarro de recursos.

Habló durante la juramentación de Manolo Mateo como presidente del Frente Magisterial del PRD y de Francelín Almonte como presidente de la Corriente Magisterial Salomé Ureña, junto a decenas de dirigentes de ambas estructuras.

Entre los juramentados junto a ellos figuran los expresidentes de la Asociación Dominicana de Profesores Eduardo Cuello e Hilario Jáquez.

COYUNTURA HISTÓRICA

Tras señalar que esta juramentación se produce en una coyuntura histórica tanto para el PRD como para el país, dijo que “hoy la historia registra la peor gestión del sector educativo que ha tenido Gobierno alguno, donde en todos los aspectos ha habido retroceso”.

Alegó que pese a que la sociedad dominicana logró el 4 % del Producto Interno Bruto para la educación gracias a la lucha del magisterio y de amplios sectores sociales, esos recursos han sido mal ejecutados y, en muchos casos, despilfarrados.

“Da pena que después de ese gran logro, hoy veamos un retroceso en infraestructura, en la docencia y en las condiciones del estudiantado, lacerando profundamente la educación del pueblo dominicano”, expresó.

an/am-sp