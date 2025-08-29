PRD: Altos precios alimentos y apagones irritan a familias RD

Héctor Guzmán ofrece declaraciones a periodistas este viernes.

SANTO DOMINGO. – El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, advirtió que los dominicanos atraviesan una situación crítica, debido al encarecimiento de los alimentos y los constantes apagones, en un momento marcado por el inicio del año escolar.

“El tema de los apagones, el dólar en alza, el alto costo de la vida y el inicio del año escolar crean un ambiente de tragedia para la familia dominicana, porque todo es presión”, expresó Guzmán.

El dirigente opositor señaló que la falta de respuesta del Gobierno agrava la situación de las familias de clase media y baja, que deben enfrentar no solo útiles escolares a precios elevados, sino también el incremento de los productos de primera necesidad.

PRECIO DEL POLLO SUPERA LOS CIEN PESOS POR LIBRA

Como ejemplo, mencionó el precio del pollo, que ya supera los 100 pesos por libra, lo que, según afirmó, afecta directamente la alimentación de los hogares y provoca hambre y desnutrición en los sectores más vulnerables.

Asimismo, Guzmán destacó que los prolongados apagones no solo obligan a la población a soportar el calor y ver sus alimentos dañarse, sino que también golpean la economía, en especial a pequeños comerciantes, como los propietarios de colmados.

Los constantes cortes eléctricos durante la administración del presidente Luis Abinader han desatado la indignación de la ciudadanía, que denuncia apagones de entre seis y hasta diez horas diarias en distintos barrios del país.

QUEJAS DE COMUNITARIOS EN DIVERSOS PUNTOS DEL PAIS

Según expresan comunitarios, esta situación los obliga a interrumpir sus labores cotidianas y a gastar más dinero en velas, plantas eléctricas y combustible, incrementando aún más el costo de vida.

Residentes de sectores populares aseguran que los apagones se sienten con mayor fuerza en las noches, cuando familias enteras deben soportar el calor sin ventiladores ni refrigeradores, lo que además provoca la pérdida de alimentos.

Estos reclamos se han traducido en protestas en diferentes provincias, donde los ciudadanos exigen al Gobierno una respuesta inmediata y soluciones permanentes a una crisis que califican de insostenible.

