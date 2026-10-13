Abinader destaca en Praga los avances democráticos de la RD

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PRAGA, República Checa.- El presidente Luis Abinader destacó este martes los avances significativos en fortalecimiento institucional y democrático de la República Dominicana, «sustentados en la alternancia en el poder, la transparencia electoral y la autonomía de los órganos del Estado».

«Contar con instituciones sólidas, independientes y eficientes es condición esencial para garantizar el Estado de derecho, los derechos ciudadanos y la confianza internacional», afirmó en mandatario en la XXX Conferencia Anual de Forum 2000.

Citó como evidencias la independencia de la Procuraduría General de la República y del Banco Central, el desempeño histórico de la Inversión Extranjera Directa (IED) en un contexto de retracción regional, y el desarrollo sin controversias de las elecciones generales de 2024.

CRÍTICA AL CONTINUISMO

Abinader identificó el continuismo como uno de los principales riesgos para la democracia latinoamericana, caracterizado por reformas constitucionales para prolongar mandatos.

En ese marco, reivindicó la reforma impulsada por su administración que impide la extensión de su período, aun disponiendo de mayoría congresual.

«Ese es el problema de un líder que piensa que llega al Gobierno y es el único que puede gobernar, y luego cambia la Constitución para continuar, y continuar, y continuar. Esa es la historia que se repite en cada país», afirmó.

Ratificó que concluirá su gestión en agosto de 2028, dejando establecidos mecanismos institucionales que blinden la democracia para las futuras generaciones.

El gobernante contrastó la experiencia dominicana con las regresiones institucionales observadas en Nicaragua y Cuba, y valoró la solidez democrática de Uruguay y Chile.

DEMOCRACIA RESOLUTIVA

Interrogado sobre la ampliación de su base política tras asumir en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19, Abinader defendió una «democracia resolutiva». «Es una profunda convicción: la mejor manera de fortalecer la democracia es mejorar la vida de la gente. Debemos estar ética y moralmente obligados a practicar una democracia que resuelva problemas, cree nuevas oportunidades y amplíe los límites de la libertad», expresó.

«Gobernar con eficacia exige decisiones, pero también diálogo, transparencia y disposición a aceptar la crítica», agregó.

Su exposición fue seguida, entre otros, por el historiador y escritor Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, Homo Deus y Nexus; los exmandatarios Ian Khama (Botsuana), Álvaro Uribe Vélez (Colombia) y Milo Đukanović (Montenegro), y el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro.

Abinader concluyó con un llamado a ejercer la democracia con «firmeza para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, integridad para mantenernos fieles a nuestras convicciones y renovación para preparar nuestras instituciones ante un mundo que será profundamente distinto».

jt-am