PR: Hasta 11 años cárcel encara dominicano chocó vehículo ICE

SAN JUAN.- Hasta once años de cárcel encara un dominicano indocumentado que en junio pasado chocó un vehículo de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para evitar ser arrestado.

Bean Gómez Cepeda fue acusado de resistirse, oponerse o impedir el paso a agentes federales con un arma peligrosa, así como de chocar contra un vehículo del gobierno con su propio automóvil.

El 30 de junio, un equipo del ICE detuvo el vehículo que conducía Gómez Cepeda, quien embistió con su carro uno de los vehículos del ICE en «un intento fallido» por evitar el arresto de él y sus acompañantes, quienes también se encontraban ilegalmente en territorio estadounidense.

Finalmente, los agentes lograron capturar a Gómez Cepeda y a otros cinco ocupantes de su vehículo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos detuvo a Gómez Cepeda en 2023 en El Paso, Texas, y lo procesó para una deportación acelerada.

Gómez Cepeda enfrenta hasta un año de cárcel, hasta cinco años de libertad condicional y una multa de hasta 100,000 dólares por el primer cargo; y hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares por el segundo cargo.

En una nota de prensa, el ICE señaló que sus agentes enfrentan un aumento del 830 % en agresiones en comparación con la misma época del año pasado.

«Ahora más que nunca, necesitamos proteger la vida de los valientes hombres y mujeres de ICE y de nuestras agencias asociadas, mientras cumplen con su labor para mantener a nuestra nación segura», declaró Rebecca Gonzalez-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan.