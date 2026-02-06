Posible vacío institucional en Haití al vencer mandato CPT

Alix Didier Fils-Aimé, primer ministro de Haití.

PUERTO PRINCIPE.- Haití afronta un momento clave a un día de que venza el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), una situación que podría derivar en un vacío institucional y agravar la crisis multidimensional que afecta al empobrecido país, donde el año pasado murieron casi 6,000 personas por la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Hasta ahora, los actores políticos no han logrado llegar a un acuerdo sobre la gobernanza en el país, lo que deja una incertidumbre total a medida que se acerca esta fecha, afirmó a EFE el economista Enomy Germain.

SUSTITUCION DEL PRIMER MINISTRO FILS-AIMÉ

La semana pasada, el CPT informó del inicio de un proceso para cambiar al actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días, una propuesta rechazada por organismos internacionales y varios países.

Entre ellos Estados Unidos que, incluso informó de la revocación de visados a dos consejeros, así como a sus familiares, por su presunta implicación con «pandillas y otras organizaciones criminales» en el país caribeño.

Esta misma semana, la Embajada de Estados Unidos en Haití informó de la llegada a la capital haitiana de tres barcos de la Marina de Guerra estadounidense, como parte de la Operación Lanza del Sur y para garantizar un Haití «más seguro y próspero».

VIOLENCIA Y DETERIORO ECONÓMICO DEL PAÍS

Más de 10,000 personas han sido asesinadas en Haití durante el mandato del CPT, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras que el porcentaje de la región metropolitana de Puerto Príncipe bajo el control de las bandas ha pasado del 80 % al 90 %, según cifras de la ONU, y nuevas zonas de ciudades de provincia están controladas por grupos armados.

Además, el Consejo no ha podido organizar elecciones en el país, ni tampoco ha logrado restablecer la seguridad pública, y el referéndum para la revisión de la Constitución del país ha quedado en el olvido. El restablecimiento del Estado de Derecho y la Justicia no han logrado materializarse.

an/am