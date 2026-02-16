Posible relación entre la epilepsia y la yuca

Conceptos básicos

El diccionario de la lengua española define la epilepsia como una enfermedad crónica caracterizada principalmente por crisis espontáneas recurrentes, sean convulsivas o no, y posible pérdida de conocimiento. En otras palabras, se trata de un trastorno del sistema nervioso central en el la actividad cerebral se vuelve anormal.

La yuca, conocida también como mandioca o casava, es una de las fuentes de carbohidratos (almidón) más importantes en las regiones tropicales. Se caracteriza por su cáscara marrón, pulpa blanca y su contenido natural de glucósidos cianogénicos (compuestos que pueden liberar cianuro). Recuérdese que los compuestos de cianuro son venenosos.

Una amiga ha comentado que una mujer mayor de 50 años sufre desmayos (pérdida de conciencia). Los médicos que la tratan han realizado análisis y estudios que no han revelado una causa específica del problema. Sólo uno de los médicos ha mencionado que posiblemente se trate de epilepsia. No obstante, la amiga ha observado que la mujer ha sufrido desmayos después de comer yuca.

Este hecho, ha provocado que ella sospeche que en la yuca pudiera haber algunas sustancias que puedan estar relacionadas con el problema. Y basado en esa sospecha se ha hecho una breve investigación documental y se dará una breve opinión.

Hallazgos

En primer lugar, en la literatura científica se ha encontrado que en la mitad de los casos no se conocen causas específicas de por qué una persona sufre epilepsia. En la otra mitad, se atribuye a influencias genéticas, golpes en la cabeza, enfermedades del cerebro, trastornos del desarrollo y factores infecciosos.

A raíz de los hallazgos anteriores se puede decir que inicialmente no existe una relación directa entre el consumo de yuca y la epilepsia. Sin embargo, cuando se relacionan la epilepsia con los alimentos en general, se ha encontrado que la dieta es esencial en el manejo de dicha enfermedad.

Se ha recomendado una dieta cetogénica como parte de un tratamiento para la epilepsia. Esto significa, una dieta alta en grasas y muy baja en carbohidratos. Nótese que esto es todo lo contrario a lo que contiene la yuca, la cual en su composición química es rica en carbohidratos (hasta 40 % de carbohidratos totales) y pobre en contenido de grasa (hasta 0.4 %).

Está comprobado que los carbohidratos de la yuca hervida, si bien no producen epilepsia, pueden provocar una crisis epiléptica debido a que elevan de manera brusca el azúcar en la sangre.

En síntesis, un trabajo publicado en 2008 por Neal y colaboradores demostró que manipulando la cantidad de carbohidratos y de grasas se cambió la frecuencia de las crisis epilépticas.

Quizás, lo más relevante en el tema que nos ocupa, sea la presencia de los compuestos de cianuro que se pueden encontrar en la yuca. Estos compuestos sí pueden ser desencadenantes de enfermedades crónicas como por ejemplo la enfermedad de Konzo, la cual se produce por el consumo prolongado y casi exclusivo de yuca con sabor amargo y mal procesada. Esta es una enfermedad neurológica irreversible que provoca una parálisis en las piernas.

Aunque es muy poco probable que esta enfermedad afecte a una persona con la dieta típica de la República Dominicana, en el caso de un cuerpo humano con debilidades en el cerebro, se podría pensar que, aún, las bajas concentraciones de compuestos de cianuro pueden desencadenar crisis epilépticas con pérdida de consciencia.

La discusión de cómo se debe hervir la yuca para reducir la cantidad de cianuro extraído es materia de otro texto. No obstante, se adelanta que es recomendable descartar la yuca que tenga sabor amargo. Ese sabor amargo de la yuca está directamente relacionado con la presencia de cianuros (compuestos venenosos).

Conclusión

El cuadro epiléptico o no de la mujer que se está analizando, lo más probable es que esté asociado a un trastorno cerebral (enfermedad neurológica). Además, es muy probable que sí, que la ingesta de yuca hervida está desencadenando las crisis de pérdida de consciencia. Esta situación, deberá ser estudiada más a fondo por los médicos que están atendiendo ese caso. Se espera que den con la causa real y que la misma recupere su salud cuanto antes. Mientras tanto, es recomendable que deje de comer yuca hasta nuevo aviso.

huco71@gmail.com

jpm-am