Por una JCE independiente

EL AUTOR es periodista y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

Los que hemos escrito durante décadas a favor de la democracia dominicana tenemos que ser coherentes, indistintamente de la dirección hacia donde esté soplando el viento.

Es la razón por la cual, en momentos en que el Senado se propone escoger a los cinco miembros de la Junta Central Electoral, debemos ratificar esa conducta, abogando por instituciones independientes y al margen total del partidarismo político.

Ya los aspirantes a formar parte de esa nueva JCE, período 2020-2024, están depositando expedientes en el Senado de la República. Pero quienes hayan mostrado inclinación política partidaria, en los últimos años, debían ser rechazados de plano. De igual forma deben ser desaprobados los postulantes que no cumplan con los años de ejercicio profesional requeridos o los que no mostraron una conducta apegada a la ética de la abogacía.

Algunas voces proponen a personas que fueron miembros de la JCE. Entre ellas hay que gozan del reconocimiento y el afecto del suscrito. Pero el solo hecho de estar activas en una entidad política es suficiente motivo para ser descalificadas. No se trata de si conviene o no a intereses particulares, la finalidad más saludable es la construcción de una auténtica democracia, la cual solo se alcanza con la división de los poderes del Estado.

También se formulan propuestas para que determinados jueces de la JCE continúen en sus funciones por otro período. ¿Y acaso no son los mismos magistrados responsables de las primarias del PLD, del 6 de octubre del 2019? ¿No son los mismos de la malograda contienda municipal del 16 de febrero del 2020? Esas dos manchas no podrán borrarlas siquiera los ejemplares comicios del 15 de marzo y del 5 de julio. Y me consta que hay gente seria en esa junta.

Diferentes instituciones están avalando candidatos de forma pública. Mientras más aspirantes someten expedientes, crecen las posibilidades de hacer mejores escogencias desde el Senado. Pienso que esta vez no habrá acuerdo de aposento.

Ojalá, por el bien de la democracia, ese fenómeno no se repita. Y que dejen a los senadores realizar su labor de selección de los candidatos que reúnan las condiciones más óptimas en términos moral y profesional. Hay que abogar por una JCE cien por ciento independiente.

JPM

