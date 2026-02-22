Por una Corte Penal Latinoamericana

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Por ROMMEL SANTOS DIAZ.

La celebración de la X Cumbre de las Américas en la República Dominicana será una oportunidad de oro para que los Jefes Y Jefas de Estado y de Gobierno de las Américas discutan y adopten el compromiso de crear la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA).

El apoyo a la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado que permita la persecución y el juzgamiento, en la región, del crimen transnacional organizado, y,la campaña que se está desarrollando a favor de su constitución sería un paso importante al combate de la delincuencia transnacional organizada en América Latina y Caribe.

Los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, las Organizaciones Internacionales, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Organizaciones No Gubernamentales que participan en la X Cumbre de las Américas están llamado a abordar la problemática de la lucha contra el Crimen Transnacional Organizado en la región, desde una perspectiva coordinada e intersectorial que potencie los esfuerzos de los recursos logísticos, humanos y de cooperación.

La actual campaña para la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA), mediante la cual se pueda juzgar, con competencia supranacional, a las organizaciones asociadas al crimen organizado que operan en más de un país de la región debe salir fortalecida de la X Cumbre de las Américas mediante una declaración de compromiso, y, de apoyo a la creación de esta Corte.

En la Agenda de la X Cumbre de las Américas deberá estar presente el tema de la creación de la COPLA con la urgencia que requiere ser atacado el crimen transnacional organizado, dada la rapidez con que se está extendiendo y el azote que representa para los países de la región de América Latina y el Caribe este fenómeno.

En la Declaración Final de la X Cumbre de las Américas deberá estar incluido el apoyo de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, las Organizaciones Internacionales, las Organizaciones de la Sociedad Civil, las Organizaciones No Gubernamentales y los Actores Sociales, la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado.

La X Cumbre de las Américas es el escenario idóneo para declarar de interés regional la creación de la COPLA y de generar compromisos en los representantes de los países participantes con el estudio, la viabilidad y la exploración de alternativas destinadas a combatir el crimen transnacional organizado y evitar espacios de impunidad como la iniciativa de esta Corte.

La X Cumbre de las Américas esta llamada a abordar nuevas soluciones para el problema del narcotráfico y del crimen organizado. Entre esas nuevas soluciones, la X Cumbre de las Américas deberá apoyar la creación de una Corte Penal Latinoamericana para la persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado entre otros.

rommelsantosdiaz@gmail.com

