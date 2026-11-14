Por qué no me gusta Bukele

No me gusta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

No me gusta su estilo de gobernar.

Lo considero un hombre ambicioso. Un pichón de dictador. Un lacayo genuflexo al servicio de los Estados Unidos. Una ficha de Donald Trump. Un peón más en el tablero de los yanquis, que puede ser sacrificado en cualquier momento, cuando deje de defender sus intereses.

Las pandillas salvadoreñas surgieron en los años 80 en sectores marginados de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Miles de sus integrantes fueron deportados hacia El Salvador, Guatemala y Honduras, países con los que comparten fronteras. Desde allí se expandieron hasta México. Así fue como las «maras» se convirtieron en un serio problema para Estados Unidos, El Salvador y otros países de la región.

Las bandas salvadoreñas son el resultado de la pobreza, la marginalidad, la desigualdad, la falta de educación y de oportunidades. Son el resultado del fracaso del «sueño americano» del «Tío Sam». No olvidemos que el continente americano, gracias principalmente a Estados Unidos, es el más desigual del mundo, incluso por encima de África.

La solución al problema generado por esa inequidad social fue, primero, la deportación en masa y, luego, su aniquilación o reclusión en cárceles de máxima seguridad, sin juicio previo, en violación de los más elementales derechos humanos y del debido proceso en un Estado democrático de derecho, algo que no existe en El Salvador.

Es verdad que Bukele ha logrado controlar, aniquilar y encarcelar a los miembros de las bandas y a todos los sospechosos de pertenecer a ellas. ¡Es cierto! Y también es verdad que los salvadoreños ahora pueden salir a las calles sin temor a ser asaltados o asesinados y que los homicidios se han reducido.

Todo eso es verdad, pero ¿a qué precio?

Nayib Bukele no es un demócrata; es un dictador con cara de pendejo. ¡Eso es! El tiempo se encargará de desnudarlo.

LA INVASIÓN DE HAITÍ

El mesías Nayib Bukele decidió invadir Haití con el propósito de terminar con las bandas que operan en ese país desde hace algunos años.

¿Por qué un país pequeño como El Salvador, de apenas seis millones de habitantes, 21 mil kilómetros cuadrados y unas Fuerzas Armadas que no sobrepasan los 21 mil efectivos, con una economía igualmente pequeña, al que le faltan escuelas, universidades y hospitales, pero no cárceles inhumanas, decide invadir Haití, también pequeño, de 27 mil kilómetros cuadrados y once millones de habitantes, muy pobre, un pedazo de África en América y el Caribe, con otros idiomas (el creole y el francés), otra cultura, un Estado fallido y jodido, y unas Fuerzas Armadas en desbandada que forman parte del caos y el desorden que imperan hoy?

El Salvador no hace frontera con Haití. Al contrario, ambos países están muy distantes. Haití solo comparte frontera con la República Dominicana. En El Salvador, la presencia de haitianos es mínima, casi imperceptible, a diferencia de la de guatemaltecos y hondureños, países con los que comparte fronteras.

Haití no es una amenaza política, económica ni militar para El Salvador. Es un problema muy serio para la República Dominicana, con la que comparte una frontera de 391 kilómetros, un mercado binacional y cientos de miles de indocumentados en sectores productivos determinantes para la economía. Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana.

Sin embargo, señor Bukele, a ningún presidente dominicano se le ha ocurrido invadir al pueblo haitiano, en el entendido de que les corresponde a los propios haitianos, a las Naciones Unidas, a la OEA y a la Unión Europea enfrentar y solucionar el problema.

El Salvador no es un imperio. No tiene capacidad militar ni económica para intervenir en un país con el que no tiene conflictos de ninguna índole. Quienes deben buscarle una solución al problema haitiano son los propios haitianos, acompañados de la comunidad internacional, sobre todo de las Naciones Unidas, Estados Unidos y Francia.

Bukele, como lacayo del imperio, recibió una orden y la está cumpliendo al pie de la letra: intenta aniquilar a los integrantes de las bandas, fuertemente armadas por el mismo imperio estadounidense y por los grupos oligárquicos del país caribeño, que siempre han respaldado a los dictadores que se han sucedido uno tras otro en el poder.

Bukele es un aventurero político que pone en peligro la vida de los militares salvadoreños, cumpliendo un mandato de Estados Unidos y olvidando que «una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín», porque Haití no es El Salvador.

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