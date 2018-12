¿Por qué es tan difícil ser transparente en la política?

A esta interrogante sería muy difícil encontrarle la respuesta. Los políticos dominicanos no viven como personas comunes, se desenvuelven en un mundo distanciado de la realidad social, superdotados como feudos de las alfombras rojas, las fantasías y las fanfarrias con actitudes que coartan los derechos comunes por encima de las leyes, argumentado en un poder vicioso violatorio de los preceptos constitucionales.

Ningún político, aspirante a cargo congresual, municipal o administrativo del país tiene derecho a luchar por la mayoría del voto si en consecuencia no comparte las aspiraciones y frustraciones de la mayoría. Este es el panorama que se vive en República Dominicana, en relación con el control de la inmigración haitiana, la corrupción y otras demandas consideradas como vitales para la estabilidad económica del país, un claro reflejo de que a los políticos se les hace muy difícil ser transparente en el manejo de la administración pública.

PRESUPUESTO 2019

Es una vergüenza no sólo para los dominicanos que son obligados a pagar impuestos por encima de los límites establecidos, sino también para algunos países que a pesar de la corrupción tratan de mantener su economía estable. Es lamentable que el Gobierno de Danilo Medina haya colocado (aprobado por el Senado de República Dominicana el pasado 19 de diciembre) bonos de deuda pública por 3,770.5 millones de dólares, a los fines de abastecer el Presupuesto General del Estado, para el 2019, una muestra clara de que la estrategia del Gobierno es endeudar cada día más al país.

No me considero un entendido en materia económica, pero según los expertos en asuntos económicos, el presupuesto nacional tiene sus limitaciones y controles. Por ejemplo: 1) Se refiere a los gastos e ingresos estimados que tiene el Estado relativos a un año calendario en particular. 2) Tiene entre sus múltiples propósitos realizar una evaluación del total de los ingresos y los gastos del Estado. 3) Busca establecer un razonable equilibrio entre gastos e ingresos, haciendo posible una evaluación de los efectos que producirán sobre la economía del país. 4) Contiene elementos propios de la naturaleza que conllevan a la realización de actividades específicas, como “cuentas”, programas, proyectos, y acciones que se supone van a ser implementadas en el período de la duración presupuestaria.

El presupuesto anual de un país no sólo está relacionado con los aspectos normativos, como reglas y principios para conseguir la estabilidad macroeconómica, sino que se sustenta en controles que definen el uso que debe dársele y los fines para los cuales es destinada cada partida dirigido, muchas veces, a generar beneficios y aumentar las recaudaciones para no incurrir en préstamos al año siguiente y provocar el aumento de la deuda pública.

MARCHA CUATRO K

El descontrol de la inmigración haitiana es otro tema que provoca indignación, porque es un reflejo vivo donde el presidente Danilo Medina, ha demostrado complicidad con aquellos que alternan sus labores dentro del Gobierno para permitir que la nacionalidad dominicana, aquella que nos forjaron los padres de la patria, esos que lucharon a sangre y fuego por la independencia del país, sea mancillada y sustituida por miles de nacionales haitianos que nos agreden físicamente, nos vulneran nuestros derechos y pisotean los símbolos patrios con la complicidad de periodistas, senadores, diputados y lambiscones.

Los haitianos, ocupantes e invasores ilegales de la República Dominicana, claro, empoderado por Danilo Medina, habían convocado todos sus nacionales a una marcha deportiva denominada “Cuatro K”, la cual suspendieron debido a la oposición, no de grupos, sino de todo un pueblo que exige respeto y bajo ningún lema permitirá que continúen las agresiones contra humildes ciudadanos.

La “Cuatro K” era un movimiento pacifista, ofensivo y provocador, organizado con anterioridad por el denominado Movimiento Político “La Quinta Columna”, que tiene sus raíces en Haití y opera desde el 2005 en República Dominicana, con los fines de invadir pacíficamente el país, objetivos que han ido logrando activamente con el apoyo del Gobierno, mediante las presiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo, el pueblo se levantó y dijo; NO permitiremos que nuestro suelo patrio sea pisoteado por enésima vez.

El hecho de que todo un pueblo indignado reclame con derecho el respeto a su nacionalidad, rechazando una marcha abusiva e irrespetuosa, no significa violencia contra los haitianos. Nos preguntamos ¿Quiénes derraman sangre diariamente contra familias indefensas? Los haitianos. ¿Quiénes actúan con “carácter violento”? Los haitianos. ¿Quiénes trafican diariamente al país miles de armas ilegales? Los haitianos. ¿Quiénes buscan apoderarse de un país que no les pertenece? Los haitianos. ¿Quiénes asesinan, después que le dan comida, albergue y empleos, a empresarios campesinos? Los haitianos. ¿Quiénes invaden de parturientas los centros asistenciales del país, sin pagar un solo centavo? Los haitianos. Finalmente, ¿Quiénes ejercen el comercio en RD sin pagar un centavo de impuestos? Los haitianos. Cuando nos declaramos cómplices del crimen no hay ánima que nos haga levantar la cabeza.

