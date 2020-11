¡Por favor, no llevemos al país a una crisis!

Tal vez ahora la advertencia no caiga en saco roto, la ha reiterado nada menos que Esther Duflo, que junto a su esposo Abhijit Barnerjee, fue la ganadora del premio Nobel de Economía 2019, y, ambos son autores de un best seller del que he sido, en República Dominicana, el principal promotor: “BUENA ECONOMÍA PARA TIEMPOS DIFÍCILES”

Me refiero al error en el que ha incurrido el gobierno de descontinuar a partir de enero del año próximo, los programas sociales que fueron creados para auxiliar a las personas que han perdido sus empleos e ingresos por actividades económicas, producto de la ralentización de la economía que ha arrastrado la pandemia de Covid19.

Duflo ha advertido que “el primer aspecto es evitar un efecto bola de nieve en la crisis económica y debemos de continuar las medidas de ayuda financiera a las empresas y a los individuos durante un poquito más, no detenerse brutalmente en diciembre pensando que todo ha pasado

“Hay un peligro de detener la ayuda antes de que la economía esté lista para relajarse. Si quitamos la ayuda una vez se haya lanzado la economía está bien, pero si lo hacemos demasiado temprano la crisis se puede alargar y tendremos una crisis más larga en vez de resolverse. El dinero que gastemos ahora, es dinero que ahorraremos en el futuro, evitando una crisis peor”

La ex vicepresidenta Margarita Cedeño también lo había alertado:

“El proyecto de Ley que contiene la propuesta de Presupuesto General del Estado para el año 2021, que fue depositado ante el Congreso Nacional y se encuentra en proceso de discusión, no contempla la continuación de los programas de protección social puestos en marcha en abril de este año, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El gobierno del Presidente Luis Abinader ha anunciado que los programas Quédate en Casa, FASE I, FASE II y Pa’ Ti, no continuarán a partir del próximo mes de enero, una medida que conlleva un alto riesgo y generará fuertes vulnerabilidades en las personas más necesitadas.

“Aunque hay que reconocer que el costo de estos programas constituye un fuerte sacrificio para las finanzas públicas, más grande es el sacrificio que han tenido que asumir los millones de dominicanos y dominicanas que han tenido que transformar su estilo de vida debido a la pandemia del COVID-19, asi como, la extrema precariedad de millones de dominicanos que no cuentan con la seguridad de un ingreso o peor aún los fondos suficientes para alimentarse adecuadamente.

“En tiempos de pandemia tenemos que pensar y trabajar por y para el pueblo, cuidar de la economía nacional para atender y proteger a nuestros ciudadanos. Si no hacemos lo primero sería una desgracia, pero fallar en lo segundo es una fatalidad.

“Debemos observar atentamente lo que está sucediendo en los países que fueron impactados primero que la República Dominicana por el COVID-19, que están volviendo a tomar medidas drásticas como lo hicieron en la primavera, debido a una segunda ola que ya parece inminente. España, Italia y Estados Unidos, solo por mencionar algunos, presentan un panorama preocupante que podría ser tan difícil y desolador como el que enfrentaron al inicio de la pandemia”.

Lo propio opinó el ex ministro de economía Juan Ariel Jiménez:

“Quitar de golpe estos programas puede ser el mayor error económico y social de décadas.

Hay tiempo para rectificar.

