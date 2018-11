Politólogo asegura CP del PLD pasó a convertirse en grupo interés corporativo

SANTO DOMINGO.- El politólogo Daniel Pou Suazo aseguró que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana pasó de ser un centro de pensamiento para convertirse en un grupo de intereses corporativo.

Pou Suazo recordó que dicho organismo en otro tiempo fue un centro de estrategia política, e integrado por personas de grandes luces, con visiones muy importante de lo que era en perspectiva la misión de la organización que fundara el profesor Juan Bosch.

El cientista social dijo que con el tiempo se fue cambiando su tono, y en hoy día se ve que en el Comité Político tiene a personas que ni siquiera son políticas, son seguidores a pie juntilla de los dos grandes líderes que tiene el partido en el poder.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el experto dijo que el PLD está inoculado por clientelismo y el caudillismo, y por lo tanto ha inhabilitado su principal instrumento para tomar soluciones inteligentes a favor del partido.

Agregó que lo que era el centro de pensamiento del Partido de la Liberación dominicana, hoy en día es el centro de intereses en esa entidad política.

“Cuando hablo de intereses corporativo implico cuotas de poder, beneficios, canonjías y privilegios, aun sacrificando elementos tan fundamentales como es la propia legitimidad del Estado“, explicó Pou Suazo.

Sostuvo que en el Comité Político del PLD confluyen diferentes grupos que desarrollan pugnacidad dentro de la propia organización, y más aun, por las implicaciones que tiene un Estado de modelo clientelar como lo es el dominicano, algo que resulta muy penoso.

Lamentó que cuando un partido asume ese tipo de práctica caudillista y clientelares, con visiones rentistas, esa organización está conspirando contra la democracia, no tan solo contra la democracia de la sociedad, y lo estatal, sino también contra su propia democracia interna, como es el caso actual.

“Entonces a mi me preocupa mucho porque definitivamente esto no augura nada bueno, y el Comité Político pierde su carácter de árbitro, un arbitro que se situaba por encima de todas las estructuras partidarias para procurar salidas racionales, no tan solo a la crisis del partido sino a las crisis nacionales en las cuales incidía el PLD“, lamentó el reconocido politólogo.

Recordó que el poder anquilosa, obnubila y embriaga, y todo luce indicar que el Partido de la Liberación Dominicana está llevando práctica negadora de lo que fue la naturaleza sobre las cuales se sustentó su fundación.

“Realmente el Partido de la Liberación Dominicana ha sustituido el clientelismo perredeista, de una manera gradual, más inteligente, más sensata, pero definitivamente está medrando en ese trayecto“, razonó.

Dijo que es un populismo más elitista y si se quiere más ilustrado, pero que está poniendo en riesgo su propia existencia.

of-am