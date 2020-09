Políticos que solo duran 4 años electos

Ganar no es cuestión de suerte, en política es cuestión de coyunturas electorales. La coyunturas nunca se repiten, porque cada una tiene sus características propias del momento. Cuando un político entiende esto a la perfección, es que logra posicionarse por varios periodos. Son muchas las casuístiicas que logran configurar una victoria, pero son pocas las que estructuran una derrota. Estas pocas son bien conocidas, pero olvidadas por los exponentes políticos. La falta de cumplimiento a la palabra empeñada con los compromisos asumidos durante la campaña, premiar contrarios en vez de los leales partidarios, asumir una actitud desgana luego de obtener la victoria, olvidano colaborar con los correligionarios, asumir una actitud eternizadora pensando que el periodo electivo no pasará y que por ende no habrá cuentas que rendirle a la sociedad y a los miembros de los partidos, etc… Los que obtuvieron victorias electorales, principalmente del partido de gobierno, el PRM, ninguno se ha sentado a analizar las condiciones que dieron lugar a que estos ganasen. En mayoría de casos no ganó el candidato/a, ganó el partido, el deseo de cambio o el desgaste del PLD. Asumir que la victoria es propia es un error que cobrará factura en el 2024. fabiandaygorod@gmail.com JPM