Politécnico en artes beneficiará más de 800 estudiantes de RD
Santo Domingo, 24 ago – El presidente dominicano, Luis Abinader, inauguró hoy el Politécnico en Artes Francisco Antonio Lora Cabrera, en Navarrete, provincia Santiago de los Caballeros, un centro con 24 aulas que beneficiará a 840 estudiantes.
En la ocasión, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó la importancia de la nueva institución destinada a fomentar la creatividad y el desarrollo integral de los jóvenes.
El politécnico cuenta con laboratorios de ciencias, biblioteca, comedor escolar y un teatro con capacidad para más de 300 personas.
Además, dispone de ocho talleres especializados que garantizan una formación integral en diversas áreas artísticas y técnicas, precisó el titular.
Entre ellas destacan los espacios dedicados a la danza, el teatro, la música y la multimedia, así como salas diseñadas para la enseñanza de cine y fotografía.
También cuenta con talleres para la producción artesanal en metal, madera, cerámica, joyería y bisutería, junto con un aula de artes visuales, lo que permite a los estudiantes desarrollar su creatividad y adquirir destrezas prácticas en múltiples disciplinas.
El centro honra la memoria de Francisco Antonio Lora Cabrera «Nico Lora», considerado uno de los padres del merengue típico.
otf/mpv
PL-107