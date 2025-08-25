Politécnico en artes beneficiará más de 800 estudiantes de RD

El presidente Luis Abinader mientras cortaba la cinta simbólica para dejar inaugurado el Politécnico en Artes Francisco Antonio Lora Cabrera, con 24 aulas, en Navarrete

Santo Domingo, 24 ago – El presidente dominicano, Luis Abinader, inauguró hoy el Politécnico en Artes Francisco Antonio Lora Cabrera, en Navarrete, provincia Santiago de los Caballeros, un centro con 24 aulas que beneficiará a 840 estudiantes.

En la ocasión, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó la importancia de la nueva institución destinada a fomentar la creatividad y el desarrollo integral de los jóvenes.

El politécnico cuenta con laboratorios de ciencias, biblioteca, comedor escolar y un teatro con capacidad para más de 300 personas.

Además, dispone de ocho talleres especializados que garantizan una formación integral en diversas áreas artísticas y técnicas, precisó el titular.

Entre ellas destacan los espacios dedicados a la danza, el teatro, la música y la multimedia, así como salas diseñadas para la enseñanza de cine y fotografía.

También cuenta con talleres para la producción artesanal en metal, madera, cerámica, joyería y bisutería, junto con un aula de artes visuales, lo que permite a los estudiantes desarrollar su creatividad y adquirir destrezas prácticas en múltiples disciplinas.

El centro honra la memoria de Francisco Antonio Lora Cabrera «Nico Lora», considerado uno de los padres del merengue típico.

