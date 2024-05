Poda agresiva afecta árboles grandes Km 7 avenida Independencia

EL AUTOR es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

Viajando por la avenida Independencia de Este a Oeste, a unos 50 metros después de la Av. Núñez de Cáceres, sobre la isleta interior de la avenida se observan siete grandes árboles de troncos enormes, situados a poca distancia uno de otro. Tengo entendido que son una variedad de Acacia, que tienen la particularidad de no producir flores ni frutos.

Hace algún tiempo aproveché para preguntarle a un amigo economista qué le parecían dichos árboles. Me dijo que a su juicio sembrarlos en la isleta de la avenida fue una mala decisión, porque dichos árboles no son frutales, su madera no es preciosa, no producen flores que agraden a la vista y constituyen un peligro para el cableado eléctrico que pasa por allí.

Pero resulta que la Avenida Independencia solo llegaba hasta lo que era el Matadero, cuyos terrenos hoy ocupa la Cervecería Nacional Dominicana. A partir de allí se iniciaba propiamente la carretera Sánchez, que conducía a San Cristóbal, y dicha carretera era relativamente estrecha, a pesar de ser de doble sentido; claro, ubicándonos en los tiempos de Trujillo.

Machito Urbáez

Recuerdo que siendo un niño, un día que viajaba con mi padre de San Cristóbal a Santo Domingo le pregunté sobre esos árboles, que ya eran adultos. Este me comentó que hacia finales de los años 40 o principios de los 50, se detuvo en el lugar al ver a su amigo Machito Urbáez cavando unos hoyos a orillas de la carretera. Cuando le preguntó por lo que hacía, este le dijo que estaba sembrando árboles para que le dieran sombra al Jefe cuando viajara hacia San Cristóbal.

Tengo entendido que su intención era sembrar una hilera de árboles hasta el Km. 12 de la Carretera Sánchez, tarea que no sé si cumplió, pero de lo que estoy seguro es que los 7 árboles grandes del Km 7 de la Independencia (frente a donde estuvo Metaldom) que se conservan, son de los que sembró el señor Machito Urbáez, conocidísimo en el San Cristóbal antiguo y quien se dedicaba a esa tarea (se supone ahora que por encargo del Partido Dominicano). Además, recuerdo que eran muchos más árboles, pero ignoro si con la ampliación de la Av. Independencia derribaron otros o si se secaron en alguna sequía.

En más de una ocasión acompañé a mi progenitor a visitar a su amigo Machito Urbáez (padre, entre otros, de los fenecidos Trina Urbáez de Blandino y Francisco Urbáez García). Si mal no recuerdo vivía en la calle Padre Ayala, cerca del parque central de San Cristóbal.

Su vivienda era modesta, sin ningún lujo, lo que evidenciaba que era un hombre pobre. Con seguridad Trujillo se enteró de su intención al sembrar los árboles a orillas de la Carretera Sánchez, pero seguramente la tomó como un producto de la amistad que no ameritaba ningún tipo de reconocimiento ni compensación.

Mi padre y Machito Urbáez ya eran ancianos, con su pelo blanco. Curiosamente no hablaban del pasado, supongo que porque pocas cosas habían obtenido de él. Tampoco hablaban del futuro, conscientes de que para ellos ya no había ningún porvenir. Se limitaban a hablar del presente y sus achaques propios de la edad y de la vida afanosa que habían llevado para sacar adelante sus familias.

Poda agresiva

Hace unos días pasé por el Km 7 de la Av. Independencia y llamó mi atención que los 7 árboles de don Machito Urbáez fueron podados agresivamente por brigadas de la Corporación Dominicana de Electricidad. Sus grandes ramas fueron cortadas prácticamente al ras y solo se observan los siete grandes troncos de los árboles con las jóvenes ramas nacientes.

Al verlos me entristecí y solo me dije, a don Machito Urbáez seguramente no le hubiera gustado que podaran de esa forma sus árboles.

NOTA DE REDACCION

(En San Cristóbal los más adultos atribuyen a Machito la siembra de las muchas matas de almendra que había en el tramo de la antigua carretera Sánchez comprendido desde Borinquen hasta el puente sobre el río Nigua).

(Incluso un escritor de temas sancristoberos -Néstor Fernando Uribe Matos- pregona i insistentemente que el parque Radhamés, en el centro de la población, rebautizado hace varios años como Eugenio de Jesús Mrcano, debió ser nombrado Parque Machito Urbáez, en reconocimiento a sus afanes por la forestación de vías públicas).

jpm-am

