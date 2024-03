Población dominicana valora labor JCE, según última encuesta

SANTO DOMINGO.- Una mayoría de la población dominicana (72%) está satisfecha con el trabajo que realizó la Junta Central Electoral (JCE) para las recientes elecciones municipales de febrero, según la encuesta Gallup-RCC Media realizada recientemente.

El trabajo de campo de esta medición fue realizado entre el 6 y el 9 de marzo de este año, con un universo de 1,200 ciudadanos que fueron entrevistados de manera presencial, escogidos en una muestra pareja: mitad hombres, mitad mujeres, todos adultos.

Ante la pregunta: ¿Cómo calificaría el trabajo realizado por la JCE en las pasadas elecciones municipales de 18 de febrero?, el 33.4% respondió que fue muy bueno, el 38.9% que fue bueno, 4.4% dijo no saber o no respondió y un 9.7% que no fue ni bueno ni malo.

La encuesta tiene un margen de error de un 2.8% más o menos.

sp-am