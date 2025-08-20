PN ocupa en la capital miles de municiones armas de guerra

Santo Domingo, 20 ago.- La Policía Nacional realizó un operativo «exitoso» en el Ensanche Espaillat, Distrito Nacional, donde ocupó más de 2,400 municiones de diferentes calibres y la activación de la búsqueda del presunto responsable identificado como Pope y/o Pompe.

El operativo se efectuó en el callejón J, entre las calles 12 y 14, donde se detectó un punto de venta de sustancias narcóticas.

Al notar la presencia policial, varias personas abandonaron el lugar, aseguró la institución en una nota.

Durante la inspección, los agentes encontraron 2,376 cápsulas calibre 30 para carabina M1; 39 cápsulas calibre 5.56 para fusil M16; 106 cápsulas calibre 7.62 para fusil AK-47.

Se informó que se mantiene activada la búsqueda del apodado Pope y/o Pompe, responsable de la operación del punto de venta y almacenamiento de municiones.

Este operativo contribuye a disminuir los hechos delictivos en el Distrito Nacional y reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad de la ciudadanía, aseguró la información.

