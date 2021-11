PN castigará agentes violen ley y el uso de uniformes fuera servicio

SANTO DOMINGO.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Alberto Then, anunció este martes que serán sancionados los agentes que violen la ley de tránsito y que los miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) no podrán utilizar el uniforme de la institución si no están en servicio.

Ambas disposiciones fueron dadas a conocer a los agentes policiales mediante comunicados este martes. «No es posible que miembros de la institución estén violentando las leyes», dijo Then.

Advirtió de que los organismos de control interno del cuerpo del orden estarán vigilantes ante cualquier violación a lo establecido por la ley de tránsito.

Esta orden fue emitida mediante un memorando con fecha 1 de noviembre, con vigencia inmediata y enviado a la atención de los organismos de control interno en la institución.

Sobre DICRIM

Asimismo, mediante otra comunicación, Then informó a los agentes del DICRIM que no podrán utilizar el uniforme orgánico de la institución si no están realizando servicios.

El documento establece que la medida fue adoptada debido a que se han suscitado hechos recientes en los que desaprensivos visten atuendos similares a los uniformes de las unidades de investigación.

«En tal sentido, a partir de la fecha queda terminantemente prohibido el uso del uniforme orgánico de sus respectivas unidades por parte de los agentes que no se encuentren realizando servicio, bajo la advertencia de que estaremos atentos del cumplimiento de la presente disposición y que de comprobar el incumplimiento de la misma, serán adoptados los correctivos correspondientes de conformidad con lo que establecen nuestros reglamentos», indica la circular.

an/am