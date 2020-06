PLD y PRM: ¡Ese no es el combate!

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Por Sanchito Sánchez

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) se han enfrascado en el bajo mundo barrial con las acusaciones y contra acusaciones sobre uso de drogas entre miembros de sus filas y la utilización de los recursos financieros generados por las ventas de las mismas en las campañas electorales de ambos partidos.

La detención de miembros vinculados a esos partidos por los casos de drogas ha hecho olvidar las verdaderas propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales.

El exprocurador general de la república, Francisco Domínguez Brito, encabezó una rueda de prensa para exigirle al partido opositor explicaciones sobre miembros del PRM apresados a requerimiento de las autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

En el documento leído por Domínguez Brito, el PLD manifiesta su “profunda preocupación” por la “evidente incidencia de sectores ligados al narcotráfico en la campaña” del PRM, cuya directiva “ha optado por guardar silencio y no dar ninguna explicación” ante “hechos tan graves que afectan la institucionalidad del país”.

“Y claro que afecta la institucionalidad, ¿por qué desde el gobierno si conocían de esos vínculos con el narcotráfico, no los apresaron en su momento?. ¿Por qué, con las acusaciones entre ambos lados, creo que es una bajeza tocar esos temas ahora en medio de una pandemia que sacude al país?”.

Esas denuncias de los partidos con mayor posibilidad de mantener el poder y llegar al Gobierno, son irresponsables que infunden miedo y la sociedad debe hilar fino para no caer en provocación de que los del bajo mundo, se apoderen del poder de nuestra sociedad desde arriba.

No, así no se hace política limpia, eso cae en campañas de descréditos que los dominicanos no deben participar de ellas porque llevan de sosiegos al seno de las familias de los supuestos involucrados.

Ante todo esto, ¿Qué sociedad es que quieren formar esos partidos dominicanos, buscan un narco Estado como México y Colombia y que nuestro país, siga a la deriva social?, creo que deben reflexionar sobre a qué sociedad aspiran.

Uno de esos presuntos narcos, que se fugó de RD con el apoyo supuesto de las autoridades y fue arrestado en diciembre de 2019 en Cartagena, Colombia, después de permanecer casi cuatro meses prófugo y, según el Gobierno de EE.UU., su banda paso años enviando toneladas de cocaína y cantidades significativas de opioides hacia el país norteamericano, Puerto Rico y Europa.

En cuanto a otro que dirigía presuntamente una red de narcotráfico transnacional radicada en la zona sur del país, según la solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses.

Esta red internacional tiene incidencia en México y Estados Unidos y se dedica presumiblemente al tráfico de heroína y otras sustancias controladas, al lavado de activos, movimiento y transacciones de dinero de manera ilegal, entre otras actividades, aseguran los americanos.

Se le atribuye a los supuestos narcos haber “donado” grandes cantidades de millones de dólares a las campañas de los partidos con miembros involucrados en el bajo mundo y aquí cabe preguntar ¿a quiénes se les entregó esas “donaciones o inversiones”?. ¿Tenían conocimientos las direcciones de esos partidos de esas “donaciones” y al que las recibió, informó a esos partidos?.

¿Qué se ha hecho con esos dólares que dan para comprar cargos públicos, como curules, ayuntamientos y ministerios con inmunidad incluida para operar a sus anchas?.

Lo mejor para la sociedad es que esos partidos dejen eso así o empiecen a apresar los presuntos sospechosos de ambos lados, que aunque se vea como política, les aseguro que la sociedad se los agradecerá eternamente y con esta acción envían un buen mensaje a los dominicanos.

