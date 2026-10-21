PLD ve insostenibles pérdidas del sector eléctrico en la RD

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SANTO DOMINGO.– El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, calificó de insostenibles los niveles de pérdidas del sistema eléctrico nacional y afirmó que el sector necesita una planificación oportuna y recursos suficientes para superar sus dificultades.

Bichara explicó que las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad oscilan actualmente entre el 44 % y el 45 %, aunque en algunas zonas superan el 60 %, una situación que, a su juicio, compromete la sostenibilidad financiera del sistema.

CUESTIONA SITUACIÓN DE EDEESTE

El miembro del Comité Político del PLD expresó preocupación por la situación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste), al señalar que enfrenta inestabilidad gerencial y elevados niveles de pérdidas.

Indicó que prácticamente la mitad de la energía que compra esa distribuidora se pierde o no se cobra, por lo que consideró necesario invertir en la reducción de las pérdidas, fortalecer las redes y mejorar los mecanismos de cobro, tomando en cuenta las limitaciones económicas de determinados usuarios.

CRITICA COSTO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

Durante una entrevista en el programa Rumbo de la Mañana, Bichara sostuvo que el país continúa atrapado en una situación que requiere planificación, inversión y ejecución oportuna de los proyectos previstos para ampliar la capacidad de generación.

Afirmó que los planes para incorporar nuevas fuentes de generación todavía no se han materializado como se esperaba, mientras el sistema continúa recurriendo a electricidad de alto costo.

En ese contexto, cuestionó el precio de la energía producida por las plantas flotantes instaladas en Los Negros, Azua, al considerar que una solución concebida para atender una emergencia se ha prolongado durante años.

RECLAMA REHABILITACIÓN DE LAS REDES

Bichara sostuvo que la contratación de generación costosa, ante la falta de un desarrollo suficiente de nuevas fuentes energéticas, debe dar paso a una estrategia que permita rehabilitar las redes de distribución y reducir las pérdidas.

El dirigente opositor insistió en que la salida a los problemas del sector eléctrico requiere planificación, asignación de recursos y medidas sostenibles que permitan mejorar la eficiencia operativa y financiera del sistema.

of-am