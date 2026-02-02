PLD urge intervenir hospitales para garantizar atención digna

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación por la situación los pacientes de los hospitales público y exigió la «intervención urgente para garantizar una atención digna a los enfermos».

Rafael González, secretaria de Salud del PLD, criticó en rueda de prensa el «retraso en los procedimientos, carencia de insumos, deterioro de la infraestructura y dificultades para poner en funcionamiento equipos ya adquiridos».

«En distintos centros hospitalarios del país se evidencian situaciones preocupantes denunciadas por los ciudadanos y medios de comunicación, entre ellas suspensión de cirugías por fallas estructurales en áreas quirúrgicas, saturación de emergencias que provoca la retención prolongada de ambulancias del sistema 9-1-1, desabastecimiento recurrente de medicamentos esenciales, equipos adquiridos que permanecen inoperantes por falta de habilitación técnica y centros recientemente intervenidos que presentan deterioro acelerado».

González, quien estuvo acompañado de Nandys Santana, Nelson Gómez Moscat, Adán Herrera, Adrián Pérez, Patricia Reyes, Alex Jiménez e Inandys D Óleo, presentó una larga lista de hospitales que, según él, presentan un progresivo deterioro en su estructura física, entre los que mencionó el Salvador B. Gautier,»donde se han suspendido cirugías por filtraciones que inundan el área quirúrgica», el Gastón (San Francisco de Macorís), el Francisco Moscoso Puello, el Jacinto Mañón (San Cristóbal), y el Cabral y Báez (Santiago).

Igualmente, manifestó preocupación por la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), especialmente en el régimen subsidiado. «En semanas recientes se han reportado dificultades para aprobar procedimientos y materiales de alto costo, incluidos insumos indispensables para cirugías complejas», declaró.

González planteó «acciones concretas que pueden implementarse de inmediato, como publicación periódica y transparente de los criterios de aprobación de procedimientos en SeNaSa y del volumen de solicitudes pendientes en el régimen subsidiado y auditoría técnica independiente del estado de situación de los hospitales intervenidos en los últimos años».

“El Partido de la Liberación Dominicana reafirma su compromiso con una oposición responsable, vigilante, técnica y orientada a soluciones y se mantendrá atento a la evolución de estos hechos, tomando las acciones que sean necesarias por el bien de la población”, concluyó.