PLD insta militantes captar voto joven para ganar las elecciones

Melanio Paredes expone durante la actividad.

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) instó sus militantes a intensificar las tareas políticas enfocándose en la captación del voto joven, un segmento crucial para ganar las próximas elecciones.

La exhortación fue realizada por Melanio Paredes, miembro del Comité Político, durante un panel sobre los retos actuales del PLD, celebrado con enlaces de bloques de comités intermedios, distritos municipales y municipios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Paredes enfatizó que conectar con el segmento juvenil entre 18 y 35 años, que representa el 37.6 por ciento de los electores, será determinante para el triunfo en los venideros comicios.

De su lado Guarocuya Félix, también miembro del CP, instó a la dirigencia a ser pragmática para comprender el cambiante panorama internacional y responder a las aspiraciones de la población que desea ver al PLD nuevamente al frente del país.

Cristina Lizardo, presidenta del partido en la provincia de Santo Domingo, destacó el trabajo realizado por los enlaces en Santo Domingo Oeste, Este y Norte, lideradas por el presidente Danilo Medina y el secretario general Johnny Pujols, resaltando su organización, participación y entusiasmo.

Otros exponentes fueron Rubén Bichara, Miriam Cabral y como moderadores Alexis Lantigua, Margarita Pimentel y Richard Medina.

El encuentro contó con una nutrida representación de miembros del Comité Político, del Comité Central y subsecretarios, quienes actúan como enlaces en diversas demarcaciones.

an/am