PLD: Importaciones Gobierno llevan productores a la ruina

Casa Nacional del PLD

Santo Domingo, 21 ago (EFE).- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró este jueves como alarmante la cantidad de productos alimenticios importados por el Gobierno que ha llevado a la «ruina» producción local.

«Es una locura lo que ha pasado con las importaciones. En el año 2024 se importó 214,000 toneladas métricas de arroz, lo que significa que ese año se importó diez veces más que cualquier otro año en nuestra historia», dijo el partido opositor en una nota.

La organización aclaró que por más que el gobierno diga que la producción alimentaria es autosuficiente en el país, la realidad es que el mercado está lleno de productos importados, en detrimento de los productores criollos.

De acuerdo al PLD, el grave problema es que si a la producción nacional, con altos costos, servicios y mantenimientos caros, le inyectan productos importados con facilidades, los productores criollos no tienen nada que hacer.

«Los importadores traen pollos congelados, comprados a precio de despojo y lo siguen vendiendo tan caro como si fuera producción nacional, ahora hasta 100 y 125 pesos la libra», aseguró el partido morado.

Dijo que esa política ha llevado a los dominicanos a pagar los precios más elevados de nuestra historia por los alimentos.

Para el PLD, este gobierno nació de la mentira y quiere mantenerse a costillas de esta mediante anuncios y propagandas.