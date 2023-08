PLD, FP, PRD: Juntiña de gatos montunos (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Miguel Vargas, uno de los más grandes depredadores que ha tenido la República, ha anunciado a la nación una “gran alianza electoral opositora”, para según él – “liberar al pueblo dominicano de la pesadilla del PRM”. En este aquelarre de gatos montunos, acompañan a este “cuatro brazos” (prestos al hurto de los bienes del pueblo), otros de su misma mala calaña, creyéndose esta vez, que les será fácil ganar de nuevo el poder para apoderarse una vez más de los bienes de alguien que los tenga en el barrio los “Tres Brazos” o en cualquier parte del país.

2 – Después del anuncio de semejante juntiña, en un sondeo a la gente de a pie, me doy cuenta del rechazo tajante de la mayoría de la población hacia todos esos gatos que conforman esa asociación de corruptos, que no es más que un proyecto con el que buscan el poder, para desde allí lograr aniquilar al actual equipo de la Procuraduría General de la República que los tiene a punto de pedir que le cuenten 20 años o más de cárcel y que le quiten los miles de millones de pesos y centenas de propiedades que le han robado al pueblo. En definitiva, esta juntiña de verdes, morados y blancos es un proyecto que busca impunidad, para que después seguir con la rapiña a cuatro brazos y a manos llenas, tal como lo hicieron en los 20 años que estuvieron saqueando a nuestra patria.

3 – Del rechazo que hablo hacia los gatos en juntiña, la mayoría de nuestro pueblo lo expresa con epítetos impublicables. Veamos algunas de esas frases construidas con adjetivos peyorativos que aguantan salir al aire. Hasta al pie de la información que en los periódicos dan cuenta de esta alianza de felinos, se pueden leer las reacciones negativas contra esta alianza para lograr impunidad. Veamos algunas de esas reacciones”

4 – “Esta juntiña de malvados es un frente para soltar los presos acusados de corrupción y a favor de la impunidad”

“Estos desgraciados, deberían de estar presos todos y mal presos. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el Ministerio Público siendo Leonel o Abel el presidente? Hasta Jean Alan volvería de Procurador General de la República. Y los hermanos de Danilo y los demás delincuentes se quedarían sueltos y con todos los millones y propiedades que han robado. ¡Dios nos libre!” “Eso no lo podemos permitir”

“¡Qué bueno, que se junten todos estos delincuentazos en un solo partido, así nos los llevamos a todos de un solo tiro!”

¡Peso a moriqueta, que Luis con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo los barrerá a todos! ¡Que Dios nos libre de que vuelva semejante plaga!

“¡El SEÑOR reprenda a Leonel ladronel Fernández, y a todos los políticos dominicanos de esa calaña! ¡En el nombre de JESÚS, el Señor los reprenda! ¡Amén!”. ¡Fuera los miaos miao…!

“¡Te conozco bacalao, aunque tu venga de lao’, por lo mucho que ha robao, te han puesto jorobao’!” con mi voto tú no cuente degracio. Vete a engañar a otros, que todavía estén alelaos’!”

“El PRD es inexistente, FP y PLD son la misma asociación de malhechores. La gente sabe que eso es una Torre de Babel y más con personajes como Miguel Vargas y Mariotti. Peñita solo es una tusa”

“¡Dios mío, que alianza más diabólica, ladronel y compañía!”. Yo no voy a votar por esos narcotraficantes y ladronazos. Figúrese usted, Miguel Vargas, es un salta cocote que donde dicen gato deja el pelerio.

“Yo no voy a votar por ninguno de esos ladrones. Para mi estos son peores que Pedro Navaja y Alí Babá”. Mire por ejemplo Leonel y el tal Abel, son dos saltiadores. ¡Jesús Santísimo, ni mi familia ni yo vamos a votar por esas dos culebras”

“¡Estos tigueres son apretao!, después que han robado tanto, ahora se presentan como la gata de María Ramos. Eso sí, que en nombre de las Tres Divinas Personas le vamos a dar hasta con el cubo del agua. ¡Esos jamás serán gobierno!” ¡Malditos ladronazos!

“Si el pueblo estuviera cansado de Luis, esos gatos estuvieran en primer lugar, y no necesitarían alianza, pero están bien feos para la foto”. ¡Afuera están y afuera se quedarán!

“¡Ánima mía, María Santísima, madre sin pecado concebida, libranos de estos demonios! Libranos de estos vampiros y garrapatas que tanta sangre le han chupado al pueblo.”

“Estos delincuentes vuelven a reunirse con el fin de saquear lo que queda del país. Pero se les peló el billete. La pava no pone donde ponía. Ya el pueblo sabe que ustedes son un grupo de gatos, tiguerones, tiburones y cocodrilos”. Y las mujeres de esta juntiña son como las arañas que le llaman viudas negras. ¡Son gatas, casadas con gatos!

¡Carajo!, ¡todas estas alimañas que desfalcaron el país, contra un presidente honesto! ¡Esta es una pelea entre el bien y el mal! ¡Gatos, serpientes, cacatas, alacranes, cocodrilos, hienas, buitres, cuervos, vampiros, garrapatas!”. ¡Estas sabandijas, jamás volverán a ser gobierno! ¡No podemos permitirlo! ¡Que Dios poderoso no libre de semejantes peste gato-porcina!

A modo de conclusión

Vista las reacciones de la gente llana del pueblo, contra la llamada “Alianza Opositora” (también llamada por la población “alianza opositora de gatos”), con las que se pretende sacar a Luis Abinader del poder para instalar a su claque rapaz y cínica. Ahora dejamos espacio a nuestros lectores que no han podido expresar sus opiniones respecto a esta asociación de saqueadores, para que puedan hacerlo en esta oportunidad. Las opiniones vertidas respecto al pacto entre ellos, servirá para calibrar cómo andan las cosas, tanto para Luis Abinader como para los gatos verdes, morados y blancos. La suerte está echada, pero no dejemos al azar el destino de nuestra República Dominicana.

Recordad, que un pueblo que vota a sabiendas por los corruptos, no es víctima, sino cómplice.

Postdata A

¡Luis cuatros años más!, pero con Raquel Peña de vicepresidenta; una mujer que ha demostrado ser sumamente capaz en el desempeño de sus funciones y que además de honesta es humilde; por lo que cambiarla por alguien más, que a lo mejor no aportaría los votos que sí arrastra ella, sería correr un riesgo innecesario, con la agravante, que también puede resultar en un fiasco para el país. ¡Por favor, no inventemos a esta altura del juego! No es lo mismo el pitcheo de un Pedro Martínez que el pitcheo de un Pedro Fulano.

Postdata B

B1 – Murió Angelita Trujillo. Todos vamos a morir. Nadie elige la familia, ni el país, ni el tiempo en que nos ha tocado nacer. De manera casi absoluta somos producto de esa trilogía (tiempo, país, familia). Por esa razón estoy cien por ciento seguro que, si ella hubiera sido el producto genético de otras semillas. Esta Angelita hubiese sido diferente, amén del país y tiempo también diferente en que hubiera nacido. Ante esta realidad del azar existencial, no me imagino como la “Justicia Divina” la juzgará, pues sería injusto juzgarla con el mismo patrón de alguien que vino al mundo en una familia y sociedad que le inculcasen valores cívicos, morales y espirituales diferentes a los que les infundieron sus padres, principalmente el ladrón, cruel y despiadado asesino, Rafael Leónidas Trujillo Molina.

B2 – Lo que sí entiendo es, que llegada la edad adulta, tenemos un espacio para reflexionar sobre el bien y el mal. Al parecer, Angelita Trujillo, no tuvo la sabiduría de reflexionar filosóficamente sobre ese tema, puesto que, hasta el último día de su vida, ella estuvo defendiendo al demonio de su padre y sus acciones. Ella siempre persistió en ese error.

B3- No le vamos a pedir a Dios que la perdone, porque Dios no perdona, sino que hace justicia, que como expusimos, es para nosotros un misterio, puesto que no sabemos de que algoritmo Dios se vale en sus juicios contra los humanos. Yo desearía que su hijo Ramfis Domínguez Trujillo reflexione sobre estas cosas del bien y del mal, para que no le pase como a su madre, que murió sin haber superado el mundo de tinieblas en que nació, desarrolló y murió.

B4 – Ramfis ha expresado que está devastado por la muerte de su madre; para él ella fue el mayor ejemplo de fe, fuerza, determinación, sencillez, humildad, elegancia, perseverancia, moralidad, amor, familia, compasión, voluntad, y tantas cualidades más que según él adornan a la que fue su madre. En este momento Ramfis debe tener en cuenta que su madre no fue ese ángel que él idealiza; sino que ella con sus crímenes horrendos devastó a muchas familias dominicanas. Lo que Pilar Awad Báez cuenta en su libro “La verdad de la sangre”, narra uno de los tantos horrores que causó en vida la hoy difunta Angelita Trujillo.

B5 – No obstante la vida sumamente pecaminosa de Angelita cuando gozaba del poder que significaba ser hija de Trujillo, como hombre de bien que soy, deseo paz a su alma donde quiera que esté. Que su encuentro con sus diabólicos padres y hermanos nos sirvan a los vivos para comprender que el mal no es redituable ante Dios; que es una blasfemia jugar a ser Dios, que aferrarnos a las cosas de este mundo no impide nuestra partida hacia otra dimensión de la vida, porque tarde o temprano a todos nos acaecerá la muerte y un juicio final. Para no caer en la aberración de endiosarnos, tengamos siempre presente: “que polvo somos y en polvo nos convertiremos”.

B6 – “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. (Lc. 12.32-34)

“¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?”

Marcos 8:36

Estas reflexiones bíblicas las hago extensivas para los demonios del susodicho frente opositor de gatos montunos y para el afligido Ramfis Domingo Trujillo.

Escuchar y reflexionar sobre tan sabios mensajes…, hace bien a todos…

El que tenga oídos, que oiga…

Video: Pilar y Jean, Amor en Dictadura

https://www.youtube.com/watch? v=cTgI20tSlJo

