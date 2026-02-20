PLD exige SNS explique sobre 13 mil millones en programas

CUESTIONA MODALIDAD DE CONTRATACION

El titular de la Secretaria de Salud reiteró que el PLD «no cuestiona la necesidad de los programas de diálisis o nutrición, sino la modalidad reiterada de contratación y la concentración de decisiones», recoge este viernes un comunicado del partido.

«El cuestionamiento es sencillo: ¿Cómo se distribuyeron esos recursos hospital por hospital?, ¿Cuántos pacientes fueron beneficiados?, ¿Cuál fue el costo per cápita?, ¿Cuál ha sido el impacto real?», señaló en unas declaraciones recogidas en un comunicado difundido por el PLD.

DOS MODALIDADES DE DIALISIS

Respecto a la diálisis, explicó que existen dos modalidades principales: hemodiálisis, que utiliza una máquina para filtrar la sangre varias veces por semana; y la diálisis peritoneal, que emplea el peritoneo del propio paciente como membrana filtrante mediante la aplicación de soluciones especiales.

Según el miembro del PLD la diálisis peritoneal representa aproximadamente entre un 25 % y 30 % de los casos a nivel nacional, y una parte significativa del servicio es suplida por el sector privado.

«Si se asignaron miles de millones, lo correcto es identificar cuánto recibió cada hospital y cuántos pacientes fueron tratados. Esa es la base del debate», puntualizó.

an/am