PLD exige esclarezcan caso de fondos dados por la Usaid a PC

Santo Domingo, 13 feb (EFE).- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo este jueves que considera «indispensable» y «urgente» esclarecer las denuncias, «basadas en documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos», sobre el uso de fondos internacionales en el país, en particular los otorgados por la Usaid a la organización Participación Ciudadana.

Este no es un cuestionamiento arbitrario ni una disputa partidista. Se trata de un legítimo reclamo sobre el manejo de recursos extranjeros en la vida política nacional. La transparencia no puede ser selectiva ni interpretarse como un ataque cuando se solicita con fundamentos, expresó la organización opositora en un documento.

PLD NO DIFAMA PERO TAMPOCO ACEPTA SER DIFAMADO

El PLD dijo que no ha señalado ni acusado a periodistas, comunicadores ni a ninguna persona en particular.

«No lo ha hecho ni lo hará. No practica la difamación, pero tampoco aceptará ser objeto de ella. Es preocupante que organizaciones que en el pasado orquestaron campañas de descrédito contra el partido ahora intenten presentarse como víctimas. Sin embargo, el PLD no responderá con la misma moneda. No lo mueve el resentimiento ni la revancha», dijo el documento.

La organización que lidera el expresidente Danilo Medina afirmó que Participación Ciudadana ha mantenido durante años un discurso de constante ataque contra el PLD y que su reacción actual confirma su agenda de «deslegitimación» contra el partido, pero la pregunta central sigue sin respuesta.

FONDOS DE USAID INFLUYERON EN POLITICA NACIONAL?

¿En qué se utilizaron los fondos de USAID? ¿Influyeron en la política nacional, en las elecciones de 2020 o en la agenda mediática del país?, se preguntó la organización.

«La sociedad exige que Participación Ciudadana publique con total transparencia los destinatarios específicos de los fondos recibidos desde el 2015 hasta la fecha, los programas y actividades financiados con estos recursos y los criterios de distribución y su impacto en la política nacional», agregó el PLD.EFE