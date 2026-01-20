PLD exige al Ministerio Público investigar denuncias corrupción
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al Ministerio Público investigar exhaustivamente denuncias en medios de comunicación sobre presunta corrupción administrativa.
Dijo que de comprobarse esas denuncias, afectarían la transparencia, el uso correcto de los recursos públicos, el desarrollo económico y la confianza ciudadana.
Planteó la necesidad de que estas denuncias sean esclarecidas mediante investigaciones rigurosas, objetivas y apegadas a la ley.
ESTABLECER RESPONSABILIDADES
Asimismo, pidió la realización de auditorías forenses para determinar el alcance económico de las «irregularidades» y establecer responsabilidades administrativas y penales.
Entre los casos señalados, el PLD citó informaciones públicas y análisis financieros que revelan pérdidas operativas reiteradas en Seguros Reservas durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno, con un deterioro significativo de la rentabilidad y la liquidez.
Según el partido, se han identificado operaciones atípicas entre entidades vinculadas del mismo grupo financiero que podrían ocultar déficits reales o desvío de recursos públicos.
IVESTIGAR OPERACIONES ENTRE FILIALES RELACIONADAS
En ese sentido, solicitó una auditoría forense integral de la gestión de la aseguradora, la investigación de operaciones entre filiales relacionadas y la verificación de la situación real de las reservas técnicas.
Asimismo, señaló denuncias públicas según las cuales el Ministerio de Educación habría pagado RD$867.4 millones por una póliza de Seguros Reservas para estudiantes que ni los padres ni los alumnos conocían.
an/am
Y hablando de CORRUPCIÓN…dicen QUE Danilo
Medina RECIBIÓ $19 millones de DÓLARES de
Nicolás Maduro ???
Delincuentes ustedes k invedtigaron
CUANTAS COSAS, DESPUÈS DE LA MUERTE DE MON CÀCERES!!!
DIOS salva a tu PUEBLO ahora ellos son ovejas y antes eran lobos.. la verdad que no pudieran dar la cara porque todavia hay muchos casos pendientes de justicia.
«NO TOQUEN ESA TECLA QUE SE UNDEN»
Recuerdo aquel presidente que decia: cual corrupcion diganme cual currupcion.
Y también decia, no hay vacas sagradas
Y tambièn decìa que LA CONSTITUCIÒN
ES UN PEDAZO DE PAPEL.