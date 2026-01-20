PLD exige al Ministerio Público investigar denuncias corrupción

imagen
Casa Nacional del PLD

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al Ministerio Público  investigar exhaustivamente denuncias en medios de comunicación sobre presunta corrupción administrativa.

Dijo que de comprobarse esas denuncias, afectarían la transparencia, el uso correcto de los recursos públicos, el desarrollo económico y la confianza ciudadana.

Planteó la necesidad de que estas denuncias sean esclarecidas mediante investigaciones rigurosas, objetivas y apegadas a la ley.

 ESTABLECER RESPONSABILIDADES

Asimismo, pidió la realización de auditorías forenses para determinar el alcance económico de las «irregularidades» y establecer responsabilidades administrativas y penales.

Entre los casos señalados, el PLD citó informaciones públicas y análisis financieros que revelan pérdidas operativas reiteradas en Seguros Reservas durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno, con un deterioro significativo de la rentabilidad y la liquidez.

Según el partido, se han identificado operaciones atípicas entre entidades vinculadas del mismo grupo financiero que podrían ocultar déficits reales o desvío de recursos públicos.

IVESTIGAR OPERACIONES ENTRE FILIALES RELACIONADAS

En ese sentido, solicitó una auditoría forense integral de la gestión de la aseguradora, la investigación de operaciones entre filiales relacionadas y la verificación de la situación real de las reservas técnicas.

Asimismo, señaló denuncias públicas según las cuales el Ministerio de Educación habría pagado RD$867.4 millones por una póliza de Seguros Reservas para estudiantes que ni los padres ni los alumnos conocían.

an/am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
10 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Vreni Kipl
Vreni Kipl
2 minutos hace

Start now generating extra home based cash by doing very easy and simple job from home. Last month i have earned $19753 from this job in my part time. This job is just awesome and its earning are greater than 9 to 5 office job. Join this right now by follow instructions here….,.,.

Here is I started_______ E­a­r­n­A­p­p­1­.­C­o­m

0
0
Responder
Smarty Bev
Smarty Bev
28 minutos hace

Y hablando de CORRUPCIÓN…dicen QUE Danilo
Medina RECIBIÓ $19 millones de DÓLARES de
Nicolás Maduro ???

0
0
Responder
Molly Mill
Molly Mill
45 minutos hace

I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟓𝟒.𝐂𝐨𝐦

0
0
Responder
PoBeto mil
PoBeto mil
50 minutos hace

Delincuentes ustedes k invedtigaron

0
0
Responder
El Dolient
El Dolient
2 horas hace

CUANTAS COSAS, DESPUÈS DE LA MUERTE DE MON CÀCERES!!!

0
0
Responder
La ley
La ley
2 horas hace

DIOS salva a tu PUEBLO ahora ellos son ovejas y antes eran lobos.. la verdad que no pudieran dar la cara porque todavia hay muchos casos pendientes de justicia.

1
0
Responder
ASURBABIPA
ASURBABIPA
2 horas hace

«NO TOQUEN ESA TECLA QUE SE UNDEN»

1
0
Responder
Francis Ji
Francis Ji
4 horas hace

Recuerdo aquel presidente que decia: cual corrupcion diganme cual currupcion.

1
0
Responder
Piro
Piro
4 horas hace
Responder a  Francis Ji

Y también decia, no hay vacas sagradas

1
0
Responder
El Dolient
El Dolient
2 horas hace
Responder a  Piro

Y tambièn decìa que LA CONSTITUCIÒN
ES UN PEDAZO DE PAPEL.

0
0
Responder