PLD dice que Gobierno debe subsidiar al sector arrocero

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, afirmó que el Gobierno debe otorgar subsidios directos a los productores de arroz para compensar las ventajas de los competidores internacionales y proteger la producción nacional ante los compromisos del tratado DR-CAFTA.

Entrevistado en el programa El Sol de la Mañana, el exsenador señaló que Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea mantienen programas de apoyo a sus agricultores, lo que, a su juicio, coloca en desventaja a los productores dominicanos.

Sánchez Roa planteó que la ayuda estatal debe calcularse en función de la diferencia entre los costos de producción locales y los de los mercados externos. Indicó que los costos nacionales rondan los RD$10,217 por unidad de cultivo, según explicó.

“Para eso están los Estados. Si a la electricidad se le entregan subsidios multimillonarios y como quiera la tarifa sube, con más razón hay que subsidiar al sector más importante de la agricultura dominicana, que es el sector arrocero”, expresó.

Asimismo, instó al Gobierno a agilizar las negociaciones bilaterales para extender por al menos 10 años los plazos de protección comercial del cereal.

CUESTIONAMIENTO

El dirigente peledeísta calificó de crítica la situación de la agricultura dominicana y citó informes del Banco Central que, según indicó, reflejan una disminución de su aporte al producto interno bruto (PIB), con resultados negativos en meses recientes.

También señaló dificultades en cultivos como el ajo, en Constanza, así como en la producción de plátano y banano. Además, advirtió sobre el aumento de las importaciones de alimentos, que aseguró han superado los niveles de 2023.

En el sector avícola, cuestionó que la reducción del precio del pollo en granja, incluso por debajo de los costos de producción, no se refleje en los precios al consumidor, situación que atribuyó a distorsiones en la comercialización.

dh/am