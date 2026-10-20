PLD denuncia fallas en control maternidades y datos sanitarios

González afirmó este martes que existe un marcado deterioro en las infraestructuras de salud del país.

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SANTO DOMINGO.- El secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael González, denunció que los controles de las maternidades del país presentan graves deficiencias y advirtió sobre el retraso en la recopilación de datos epidemiológicos esenciales para la planificación del Ministerio de Salud Pública.

El dirigente opositor señaló una marcada desconexión entre el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector del sistema sanitario, y el Servicio Nacional de Salud (SNS), responsable de ejecutar los servicios.

RETRASOS EN LA INFORMACIÓN SANITARIA

González explicó que la falta de envío oportuno de los reportes semanales al Ministerio de Salud Pública dificulta el seguimiento de los programas de control prenatal, así como la vigilancia de los casos de prematuridad y mortalidad neonatal en los hospitales públicos.

“La recolección de los datos que alimentan la data para que Salud Pública planifique anda muy atrasada, y eso le corresponde al SNS”, sostuvo el también miembro del Comité Central del PLD durante su participación en el programa televisivo Revista 15.

Consideró que la falta de supervisión y seguimiento continuo propicia respuestas de carácter mediático, en lugar de soluciones concretas a los problemas que afectan la red hospitalaria.

DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

El secretario de Salud del PLD también cuestionó el deterioro de las infraestructuras sanitarias y la inoperancia de los programas de mantenimiento durante la actual gestión gubernamental.

Como ejemplo, citó hospitales que han sido remozados en repetidas ocasiones, pero vuelven a presentar deficiencias, además de centros asistenciales que carecen de equipamiento básico para garantizar el funcionamiento adecuado de sus quirófanos.

REFORMAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

González también criticó la falta de voluntad política para impulsar una reforma integral de la Ley de Seguridad Social que beneficie efectivamente a los afiliados y fortalezca la protección de sus derechos frente a las administradoras de riesgos de salud (ARS).

El dirigente opositor consideró necesario corregir las deficiencias de gestión y supervisión para mejorar la calidad de los servicios sanitarios y garantizar respuestas oportunas a las necesidades de la población.

an/am