PLD denuncia estado «crítico» atraviesa el sistema educativo

SANTO DOMINGO.- Radhamés Camacho, titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió sobre el estado crítico que, dijo, atraviesa el sistema educativo nacional.

El exministro de Eduación también denunció el abandono de cientos de escuelas casi concluidas por parte de las actuales autoridades.

Camacho recordó que, en días pasados, el expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, presentó una panorámica general del país y destacó la dimensión de responsabilidad que pesa sobre el PLD frente a los desafíos actuales y los procesos venideros.

PROBLEMAS DE AULAS, PROFESORES Y SEGUIMIENTO ESCOLAR

“Es que no estamos bien, ya habíamos expuesto sobre los problemas de aulas, problemas de profesores, de seguimiento escolar. Entonces, hoy tenemos todos esos problemas y los que se les han agregado”, precisó.

En relación con el sistema educativo sostuvo que se mantienen problemas que ya habían sido advertidos en comparecencias anteriores, tales como la falta de aulas, carencia de maestros y debilidades en el seguimiento escolar.

“Hoy tenemos esos problemas. Hay cientos de niños que no pudieron recibir inscripción en los centros escolares porque no había cupo suficiente”, señaló.

Frente a la supuesta solución de eliminar la tanda extendida en algunos planteles, Camacho recordó que “ese es un paso hacia atrás porque, aun con esa medida, ¿se logró eliminar el problema del cupo? No, y no se logró por descuido. Danilo dejó 414 escuelas con más del 80% de construcción”.

