PLD cuestiona lucha contra la corrupción del actual Gobierno

José Dantés Díaz

SANTO DOMINGO.- El opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que la lucha contra la corrupción impulsada por el actual gobierno es parcial, selectiva y basada en intereses políticos, no en la aplicación objetiva de la ley.

Su secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantés Díaz, dijo que las apariencias dan a entender que este gobierno «tiene sus corruptos favoritos” y resaltó que en este sentido hay incoherencia del Ministerio Público, el cual ha dejado fuera de los expedientes a coautores de actos de corrupción a cambio de la simple devolución de dinero.

“La sanción penal siempre va a ser un disuasivo y su ausencia en casos donde debió aplicarse crea un precedente peligroso», señaló.

A su juicio el mensaje actual y que se traduce en «la operación de lavado institucionalizada» por el propio Ministerio Público es: “Roba, devuelve y tú sales libre».

Dantés Díaz criticó que, pese a la aprobación de una Ley Sobre Fideicomisos con el supuesto fin de transparentar la gestión pública, “todas las gestiones, compras y contrataciones del gobierno actual son las más opacas”. Subrayó que incluso se ha dejado de aplicar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, lo cual no ocurría desde hace más de cinco años.

“Con ley o sin ley, lo que se ha demostrado en esta gestión es que no son transparentes, que no respetan la institucionalidad”, insistió.

ESCÁNDALOS «SIN CONSECUENCIAS»

Alegó que hay múltiples escándalos que han quedado sin consecuencias, como los de dos ex ministros de la Juventud, un exdirector de la OPTIC, de las irregularidades en la Dirección de Pasaportes y el del ex funcionario vinculado al narcotráfico.

“Esos casos ni siquiera fueron investigados. Al contrario, muchos han sido premiados con cargos, promovidos o enviados fuera del país”, denunció.

Advirtió que sin una aplicación igualitaria y efectiva de la ley, no se combate la corrupción sino que se institucionaliza la impunidad.

sp-am