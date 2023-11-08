PLD critica hayan permitido venta carnes de Brasil en R. Dominicana
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró desleal que el Gobierno haya permitido a 55 empresas brasileñas importar carnes de cerdo, res y pollo a República Dominicana.
El titular de Asuntos Agropecuarios de la organización opositora, Winston Marte, estimó que el ingreso de esos alimentos supone una competencia desleal y riesgos sanitarios, porque daría paso a la posible entrada aquí de la fiebre aftosa.
Marte, al ser entrevistado en el programa televisivo «Consulta Económica», advirtió que la amenaza crecerá mientras mayor sea ese comercio.
Dijo que la fiebre aftosa -presente en Brasil, podría devastar la ganadería bovina.
ALERTA SOBRE FALTA DE GESTIÓN
Marte también expresó preocupación por lo que definió como la falta de gestión del Ministerio de la Agricultura y su impacto en los productores.
Subrayó la necesidad de restablecer los servicios básicos de apoyo, asistencia técnica y preparación de tierras así como la reposición de más de 700 técnicos cancelados. Manifestó que la suspensión de estas personas ha provocado una pérdida significativa de apoyo técnico para miles de agricultores.
sp-am
La importación de carne de res, cerdo y pollo desde Brasil, ha provocado la quiebra de esos productores. Los carniceros también se han idos a la quiebra, el gobierno de Luis Abinader ha provocado una quiebra de la economía nacional.
100% DE ACUERDO.
FUCK PRMIЕRDА.
POR ALGO EL PUEBLO DOMINICANO ACLAMA AL GRAN PADRE DEL CAMPO Y LA AGRICULTURA DOMINICANA DANILO MEDINA.
Con menos de 7% solo les queda criticar y cogerse por el Ku Lo.
SE AVECINA GRAN ALIANZA HISTORICA ENTRE EL PLD Y LA FUERZA DEL PUEBLO. ME INFORMAN QUE EL COMPAÑERO Y AMIGO DOCTOR LEONEL FERNANDEZ REYNA HA COMENZADO LAS CONVERSACIONES CON NUESTRO GRAN CANDIDATO DON ABEL MARTINEZ.
VIENE LA COALICION DE LA ESPERANZA Y LUCHA POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO DOMINICANO. LA NARCO OLIGARQUIA POPI DEGENERADA SE VA.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024
EL PUEBLO ESTA PIDIENDO PRESTAMOS PARA COMER.
EL PRMIЕRDА HA ACABADO CON LA ESPERANZA DEL PUEBLO DOMINICANO. TIENEN A LA GENTE PASANDO HAMBRE Y MISERIA.
SE VAN.
EL PUEBLO DOMINICANO ESTA SUMIDO EN LA MISERIA EXTREMA, DESESPERACION, HAMBRE, INSEGURIDAD SIN CONTROL,DESEMPLEO,MIENTRAS LA NARCO OLIGARQUIA POPI DEGENERADA QUE NOS DESGOBIERNA SE ENRIQUECE DE MANERA ASTRONOMICA PATROCINADA POR LA NARCO TAYOTA DEGENERADA.
POR ALGO TODO EL PUEBLO DOMINICANO ACLAMA A GRITOS A SU GRAN LIDER DANILO MEDINA Y EL PLD.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024 #FuckPRM
EL PUEBLO SUFRE LAS CONSECUENCIAS DE UN DESGOBIERNO FINANCIADO POR EL NARCOTRAFICO. MIKY LOPEZ Y SU FLAMANTE FAMILIA NARCO LAVADORA, INCLUYENDO UN NARCO CONGRESO LLENO DE DELINCUENTES NARCO PRMIЕRDISTАS,QUE HAN TRAIDO LA NARCO VIOLENCIA A RD.
POR ALGO TODO EL PUEBLO DOMINICANO ACLAMA A GRITOS A SU GRAN LIDER DANILO MEDINA Y EL PLD.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024 #NarcoEstadoPRMiеrdistа
LA REVOLUCION DEL PROLETARIADO APENAS COMIENZA. NINGUN PUEBLO PUEDE VIVIR DE MIGAJAS Y EN LA MISERIA MIENTRAS UNA PEQUEÑA OLIGARQUIA POPI DEGENERADA PATROCINADA POR UN DESGOBIERNO CORRUPTO Y ENTREGUISTA VIVEN COMO JEQUES Y BURLANDOSE DEL PUEBLO DOMINICANO.
POR ALGO EL PUEBLO ACLAMA A GRITOS AL PLD. VUELVE EL PROGRESO, BIENESTAR, PROSPERIDAD Y DESARROLLO!
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024
HIJOS DE PЕRRА.
EL PUEBLO DOMINICANO SE LANZARA A LAS CALLES A DEFENDER LA DEMOCRACIA.
NO PERMITIREMOS QUE EL NARCO PRMIЕRDА PRETENDA PISOTEAR EL LEGADO Y LA DIGNIDAD DEL PARTIDO DEL PUEBLO DOMINICANO PLD.
PRONTO SERAN ESPALDA Y NO HABRA PIEDAD CON LOS LATIGAZOS.
#NarcoEstadoPRMiеrdistа
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024
NARCO ESTADO PRMIЕRDISTА.
RECUERDEN PUEBLO,BAJO EL PRMIЕRDА NO SOMOS MAS QUE ESCLAVOS DE LA NARCO OLIGARQUIA POPI DEGENERADA,NO PODEMOS QUEJARNOS MIENTRAS COMEMOS MIЕRDА Y PASAMOS MIERIA Y LOS RICOS MAS RICOS Y SIRVIENDOSE CON LA CUCHARA GRANDE PATROCINADOS POR LA NARCO TAYOTA DEGENERADA.
POR ALGO EL PUEBLO ACLAMA A GRITOS A SU GRAN LIDER DANILO MEDINA.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024
DANILO MEDINA/PLD:
911
REVOLUCION EDUCATIVA
HOSPITALES
LA NUEVA BARQUITA
CIUDAD JUAN BOSCH
INDEPENDENCIA ENERGETICA
CIRCUNVALACIONES
ASISTENCIA VIAL
METRO
TELEFERICO
ESTANCIAS INFANTILES
EXPORTACIONES (MADE IN RD)
SEGURIDAD SOCIAL
ETC
PRM (NARCO TAYOTA DEGENERADA): …. PROMESAS Y PICAZOS
HIJOS DE CANINA
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024 #FuckPRM
TODO EL PUEBLO DOMINICANO ACLAMA A GRITOS A SU GRAN LIDER Y GRAN PADRE DEL CAMPO DOMINICANO DANILO MEDINA.
TODO EL PUEBLO DOMINICANO ESPERA CON ANSIAS PODER VOLVER A LOS TIEMPOS DE PROGRESO, BIENESTAR,PROSPERIDAD Y DESARROLLO QUE NOS LEGO EL PARTIDO DEL PUEBLO DOMINICANO PLD.
EL PUEBLO ESTA DESESPERADO CON LA MISERIA Y ATRASO EN QUE LO TIENE SUMIDO LA NARCO TAYOTA DEGENERADA Y EL PRMIЕRDА, MIENTRAS LA OLIGARQUIA POPI DEGENERADA SE ADUEÑA DEL PAIS
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024 #FuckPRMiеrdа
LA HISTORIA LE DA SU LUGAR A NUESTRO GRAN LIDER DANILO MEDINA COMO UN ESTADISTA HISTORICO,UN LIDER VISIONARIO QUE DESARROLLO AL PAIS A NIVELES NUNCA VISTOS EN UN PERIODO RELATIVAMENTE CORTO.
NO SOLO ES EL PADRE DE LA INDEPENDENCIA ENERGETICA EN RD,TAMBIEN DE LA PRODUCCION AGRICOLA, IMPLEMENTACION DEL 911,ASISTENCIA VIAL,Y MUCHOS MAS LOGROS PARA EL PUEBLO.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024
TODO EL PUEBLO DOMINICANO SE EXPRESA CON AMOR Y APOYO CON NUESTRO GRAN LIDER DANILO MEDINA.
VUELVEN LOS TIEMPOS DE PROGRESO, BIENESTAR, DESARROLLO Y PROSPERIDAD PARA TODO EL PUEBLO DOMINICANO!!!
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024 #NarcoEstadoPRMiеrdistа #FuckPRMiеrdа
…»ESTOS SUPER – LADRONAZOS (PLD), VAGOS, INUTILES «NO TIENEN NINGUN OFICIO, SON UNOS HOLGAZANES, IGUAL QUE LOS «INTERACTIVOS, BOCINAS, EX – BOTELLONES Y EX – BOTELLAS QUE TIENEN AQUI OPINANDO DISPARATES, PURAS BASURAS, Y AHORA ESTAN «PEOR, DELIRANDO» DESPUES QUE VARIAS ENCUESTAS RECIENTES LES DIERON EN LA MADRE, MEJOR QUE SE RETIREN Y DEVUELVAN PRIMERO TODO LO QUE SE HAN ROBADO, INCLUYENDO SUS BOCINAS PARASITAS, OPORTUNISTAS, SANGUIJUELAS» !!!.