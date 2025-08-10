PLD celebra 51 años de su periódico Vanguardia de Pueblo

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recuerda el comienzo de la circulación del periódico Vanguardia del Pueblo, el día 9 de agosto de 1974, creado y dirigido por el maestro de la política y literato de renombre nacional e internacional, el Profesor Juan Bosch.

El periódico, que en principio fue de circulación quincenal y luego semanal, surgió como una estrategia de educación política, para organizar a la gente en torno a las ideas, pensamientos, conceptos y propuestas dentro del colectivo, es decir, sus lectores.

En el primer ejemplar de este periódico, en una nota editorial, se expresa su propósito al establecer que surgía “para tocar las puertas, para decir lo que le conviene al PLD, y que no era un órgano de servir en sentido general, sino particular”.

«Seré sectario», puntualizó, para definir al sector al cuál iba dirigido como órgano de difusión y educación, ya que no sería un espacio para sensacionalismos, emotividades, misceláneas y eventos diversos y de múltiples intereses.

Vanguardia del Pueblo, en su diario vivir de 51 años, ha entrenado generaciones de periodistas, fotógrafos y diseñadores gráficos, que hoy son técnicos y profesionales de mucha data en el área de la Comunicación; además ha contribuido a la conformación de lectores que mantienen la preferencia por temas sobre políticas partidistas y generales, geopolítica tratados tradicionalmente con el máximo nivel, tal como lo exigió el profesor Juan Bosch desde la fundación de este medio.

Por igual el órgano escrito del Partido de la Liberación Dominicana ha servido de modelo a otras publicaciones, las que asimilaron sus técnicas y estilo de redacción, diagramación. Sus archivos han servido de base a la publicación de centenares de libros y forjado escritores hoy consagrados como tales.

En la nueva etapa que vive el Partido de la Liberación Dominicana, Vanguardia del Pueblo, ahora con el predominio de una presencia digital y replicado en las redes sociales, (https://vanguardiadelpueblo.do) sigue tocando puertas, fijando posiciones sobre las problemáticas que afectan al país y orientando a miembros, militantes, simpatizantes y al pueblo en general para que puedan edificar con propiedad a la población sobre esos asuntos, desde la oposición política y pensando en los mejores intereses de la nación.

an/am