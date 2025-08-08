PLD afirma en educación el PRM no se preparó para gobernar RD

Radhames Camacho.

SANTO DOMINGO.- Radhamés Camacho, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) opinó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no se preparó para gobernar y que están actuando sin un plan, improvisando.

Dijo que la admisión del presidente Luis Abinader de que no existen en los actuales momentos condiciones logísticas ni estructurales para el ingreso de menores de tres años en las escuelas, demuestra que están trabajando sin planificación.

El también titular de la secretaría de Asuntos Magisteriales del PLD dijo a periodistas que es una pena que al presidente Luis Abinader le hayan recibido en el Ministerio de Educación y desde ahí se anunciara que iban a incorporar 300 mil niños en edad de tres años sin tener las condiciones y diciendo que era una novedad.

LOS NIÑOS DE 3 AÑOS TIENEN MAYOR VULNERABILIDAD

«No es ninguna novedad porque eso está en el Pacto por la Educación, lo único es que se inició un proyecto piloto y ellos están en los CAIPI, porque los niños y las niñas de tres años son un ser de mayor nivel de inocencia cuyos niveles de vulnerabilidad se incrementan», señaló.

Agregó que, «si no hay agua en el 30% de las escuelas, si no hay cupos para los niños que están en edad escolar, si el propio ingeniero Rodolfo Herrera ha dicho que están acelerando, a quince días y dónde estaban ellos».

Camacho dijo que siguen con la cultura de la culpabilidad. “Yo no fui el culpable, es el otro”, comentó.

Señaló que el ex presidente Danilo Medina dejó en construcción 11 mil aulas en cuatrocientas ochenta escuelas, una buena parte de las cuales tenían entre el 80 y el 90% de ejecución.

an/am