PLD advierte sobre límites de subsidios a los combustibles

SANTO DOMINGO.- El titular de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Reyes, advirtió que el Gobierno no podrá mantener indefinidamente los subsidios a los combustibles y que, eventualmente, tendrá que trasladar a los consumidores los aumentos en los precios internacionales del petróleo.

El economista consideró necesario que las autoridades informen con transparencia sobre las limitaciones presupuestarias del Estado y las dificultades para continuar absorbiendo esos costos sin afectar las finanzas públicas.

Durante una entrevista en el programa Ahora por la Súper 7, el exfuncionario sostuvo que cualquier ajuste en los precios debe acompañarse de mecanismos de protección para los hogares de menores ingresos y otros sectores económicamente vulnerables.

PRESIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL

Reyes también expresó preocupación por la presión que representa esta política sobre el presupuesto gubernamental y el crecimiento del endeudamiento público.

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Gobierno destinó RD$1,139.1 millones en subsidios a los combustibles durante la semana del 7 al 13 de noviembre, mientras que el gasto acumulado por ese concepto en 2026 alcanzó los RD$44,000 millones.

En ese período, la gasolina premium se comercializó a RD$362.10 por galón y la regular a RD$317.50. El gasoil regular se vendió a RD$270.80, el óptimo a RD$322.10 y el gas licuado de petróleo (GLP) a RD$135.20.

DISCUTIR SOSTENIBILIDAD DE LOS SUBSIDIOS

El dirigente peledeísta insistió en que el país necesita discutir la sostenibilidad de los subsidios y adoptar medidas que permitan enfrentar las presiones económicas sin trasladar una carga desproporcionada a las familias más vulnerables.

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